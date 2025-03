O Carta de Notícias está publicando a evolução do posicionamento dos deputados federais mineiros para a aprovação da “Anistia dos Acusados de 8 de Janeiro”. Vamos todos ajudar os patriotas inocentes privados da liberdade, do convívio com seus filhos, pais e avós, que estão encarcerados injustamente.

Contribua com o movimento pela anistia, compartilhando esta notícia em seus grupos e redes sociais. Acesse também o site da Câmara dos Deputados, onde há os e-mails e telefones dos parlamentares. Cobre dos parlamentares de sua região.

É bom ressaltar que ainda estão indecisos ao drama dos brasileiros presos injusta e ilegalmente alguns deputados bem votados na Região Leste de Minas, como Hercílio Diniz (MDB), Aécio Neves (PSDB), Misael Varela (PSD) e Paulo Abi-Ackel (PSDB)

Para acessar os links:

https://mapadaanistia.com.br/

https://www.camara.leg.br/