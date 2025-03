A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, compartilhou neste domingo (16), em suas redes sociais, uma foto antiga do presidente Lula (PT). Na imagem, registrada em 1979, Lula aparece vestindo uma camiseta com a palavra “anistia” e foi tirada enquanto ele distribuía panfletos em defesa dos exilados políticos do regime militar.

Michelle relembrou a defesa do petista pela anistia no mesmo dia em que políticos da direita, incluindo seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), participaram de um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, pedindo anistia para os condenados pelo 8 de janeiro de 2023.

A camiseta usada por Lula na época simbolizava a luta da esquerda pela anistia ampla, geral e irrestrita para presos do período militar, incluindo homens e mulheres que tiveram ligações com crimes e grupos de guerrilhas.

Nomes importantes da esquerda tiveram a anistia concedida a partir de 1979. Entre eles Lula, José Dirceu e Dilma Rousseff que receberam anistia após a promulgação da Lei da Anistia, de 1979, que permitiu o retorno de exilados e a libertação de presos políticos.

*Com informações Pleno.News