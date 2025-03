O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) prometeu que coordenará a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em Minas Gerais em 2026, mesmo sem ocupar cargo ministerial. A decisão foi comunicada diretamente ao presidente e recebeu apoio imediato de lideranças petistas no estado.

A articulação política em Minas Gerais ganha novo impulso com a movimentação de Pacheco, que decidiu declinar de uma possível vaga na Esplanada dos Ministérios por motivos pessoais. O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) manifestou total apoio à decisão, destacando a importância de uma ampla aliança com o centro democrático para garantir a vitória nas urnas.

A corrente majoritária do PT mineiro, reunida recentemente para avaliar cenários eleitorais, reconhece a falta de candidatos competitivos em seus quadros para a disputa estadual. Neste contexto, aliados de Pacheco consideram que sua atuação como coordenador da campanha presidencial pode pavimentar um caminho natural para uma eventual candidatura ao governo do estado.

Interlocutores próximos ao senador mineiro garantem que não existe possibilidade de ele migrar para a oposição ao governo Lula. A decisão de Pacheco reforça a estratégia do PT de ampliar alianças e consolidar bases políticas em Minas Gerais, estado considerado fundamental para as pretensões eleitorais do partido em 2026.

*Com informações CNN Brasil