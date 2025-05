O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou seus compromissos oficiais nesta terça-feira (27), após um episódio de tontura registrado na tarde de ontem (26) no Palácio da Alvorada. A equipe médica da Presidência, liderada pela doutora Ana Helena Germoglio, atendeu o mandatário e solicitou a realização de exames.

Após sentir o mal-estar logo depois do almoço, Lula foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês de Brasília, onde realizou exames de sangue e imagem. Segundo boletim médico divulgado pela instituição, todos os resultados apresentaram-se dentro da normalidade, sem indicativos de problemas graves.

O principal compromisso cancelado seria a participação na celebração do Dia do Diplomata, prevista para ocorrer no Palácio Itamaraty. A Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o presidente permanecerá despachando do Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

A agenda presidencial para os próximos dias incluía visitas aos estados de Pernambuco, Paraíba, Paraná e Santa Catarina, programadas para quarta e quinta-feira. No entanto, até o momento, não há confirmação sobre a manutenção desses compromissos.

Vale ressaltar que este não é o primeiro incidente de saúde do presidente neste ano. Em outubro de 2024, Lula passou por uma cirurgia para drenagem de hematoma após sofrer uma queda no banheiro da residência oficial. O procedimento transcorreu conforme o esperado, com recuperação satisfatória.

A equipe médica mantém monitoramento constante do estado de saúde do presidente, que realizou seu último check-up completo no início deste ano, também no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

