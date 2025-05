O Partido dos Trabalhadores (PT) intensificou nesta segunda-feira (12) sua ofensiva nas redes sociais para atribuir ao governo Bolsonaro a responsabilidade pelo esquema de fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões do INSS, após viralização de vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira sobre o caso.

Em resposta ao alcance significativo obtido pelo conteúdo do parlamentar bolsonarista nas redes sociais, o PT lançou um vídeo que busca estabelecer uma narrativa clara: as fraudes teriam origem durante a gestão anterior, enquanto o governo Lula seria responsável por descobrir e combater o esquema criminoso.

A produção audiovisual petista enfatiza repetidamente que todo o dinheiro desviado será devolvido aos aposentados e pensionistas afetados pelos descontos irregulares. O material destaca ainda que o governo Bolsonaro teria congelado reajustes no INSS por quatro anos, contrastando com a atual gestão, que se apresenta como defensora dos beneficiários.

A mobilização para confrontar a narrativa bolsonarista não se limita ao partido. O próprio governo federal entrou na disputa comunicativa através de manifestações incomuns de autoridades. O advogado-geral da União, Jorge Messias, fugindo do habitual perfil técnico do cargo, declarou publicamente que “uma engenharia criminosa foi montada no governo anterior”.

As fraudes investigadas envolvem descontos irregulares realizados por associações nos benefícios de segurados do INSS, gerando prejuízos significativos aos aposentados e pensionistas. O caso ganhou ampla repercussão nacional e transformou-se em campo de batalha política entre situação e oposição.

A disputa pela narrativa sobre o escândalo evidencia a importância do tema para ambos os campos políticos, especialmente considerando o impacto direto na vida de milhões de beneficiários do INSS e o potencial efeito na opinião pública. Enquanto o governo atual tenta se posicionar como solução do problema, a oposição busca associar o esquema à gestão petista.

BOLSONARO SANCIONA LEI DE COMBATE A FRAUDES NO INSS

O ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou em 18 de junho de 2019, a lei de combate a fraudes previdenciárias. A nova legislação é resultado da Medida Provisória 871, aprovada pelo Congresso Nacional no dia 3 de junho do mesmo ano.

O texto criou um programa de revisão de benefícios com indícios de irregularidades e autoriza o pagamento de um bônus para os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para cada processo analisado fora do horário de trabalho. A proposta também exigia um cadastro para o trabalhador rural feito pelo governo, e não mais pelos sindicatos.

*Com informações Veja/Agência Brasil