O Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado anualmente em 20 de março, destaca a importância de manter uma boa saúde bucal não apenas para um sorriso bonito, mas também para a saúde geral do corpo. A saúde da boca está intimamente ligada a diversas condições sistêmicas e, problemas bucais como cáries e gengivite podem contribuir para doenças mais graves, como doenças cardiovasculares e diabetes. Em alusão a data e como forma de conscientização, o cirurgião bucomaxilofacial Rafael Vieira, do Centro de Odontologia Integrada (COI), aborda os cuidados essenciais com a saúde bucal e os impactos da prevenção para a qualidade de vida.

De acordo com o Rafael Vieira, os cuidados fundamentais para prevenir doenças bucais graves começam com práticas simples, mas eficazes. “A escovação correta, o uso do fio dental, as consultas periódicas ao dentista, a alimentação balanceada e a eliminação de hábitos prejudiciais como o tabagismo são fundamentais para a garantia de uma saúde bucal de qualidade. Esses cuidados no cotidiano são essenciais para evitar que problemas bucais evoluam para condições mais sérias”, afirma.

A cárie dentária é uma das doenças mais prevalentes no mundo, afetando pessoas de todas as idades. Segundo o Rafael Vieira, falta a conscientização da população. “Muitas pessoas não compreendem a importância de práticas diárias de higiene bucal, como a escovação adequada e o uso do fio dental. A equipe do Centro de Odontologia Integrada (COI) tem se empenhado em educar a comunidade sobre a importância da prevenção, realizando campanhas e ações de conscientização sobre a saúde bucal e o autocuidado”, explica.

O profissional destaca, ainda, que a visita periódica ao dentista é indispensável. “O acompanhamento profissional permite a detecção precoce de problemas bucais, evitando complicações mais graves. Além disso, o dentista pode fornecer orientações personalizadas para cada paciente, promovendo hábitos saudáveis que contribuem para a manutenção da saúde bucal ao longo prazo”, afirma.

De acordo com Rafael, a saúde bucal pode impactar diretamente na saúde geral do corpo. “Cáries não tratadas, por exemplo, podem alcançar a polpa do dente e, consequentemente, permitir que bactérias entrem na corrente sanguínea, colocando em risco órgãos vitais. Já a gengivite e a periodontite estão diretamente ligadas a doenças mais graves, como diabetes e doenças cardiovasculares. No caso da diabetes, a doença periodontal pode dificultar o controle glicêmico, criando um ciclo vicioso, pois a periodontite piora o controle do diabetes, e o diabetes, por sua vez, favorece o desenvolvimento de doenças periodontais”, explica.

Outra orientação do profissional do COI é quanto à gestação, um período em que os cuidados com a saúde bucal se tornam ainda mais importantes. Segundo ele, a saúde oral da gestante tem um impacto direto sobre a saúde da mãe e do bebê. “Durante a gravidez, as mulheres estão mais suscetíveis à gengivite gravídica, uma inflamação nas gengivas que pode prejudicar a saúde geral. Estudos indicam que a doença periodontal durante a gestação pode estar associada a complicações como o nascimento prematuro e a mortalidade perinatal. Por isso, o acompanhamento odontológico durante o pré-natal é fundamental para prevenir esses problemas e garantir a saúde de mãe e filho”, orienta.

O PAPEL DO CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

O COI desempenha um papel crucial na promoção da saúde bucal e na prevenção de doenças mais graves. “Com uma abordagem integrada e uma equipe multidisciplinar, o COI oferece um atendimento personalizado, focado na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças bucais. Nosso objetivo não é apenas tratar os problemas bucais, mas também educar nossos pacientes sobre a importância da saúde oral para o bem-estar geral”, conclui Rafael Vieira.

Com sede localizada no bairro Horto, em Ipatinga, o COI orgulha-se de sua contribuição para a saúde bucal de milhares de pessoas. Foi a primeira instituição de assistência odontológica de Minas Gerais a ser certificada pela norma ISO 9001:2008, destacando-se pela incorporação de tecnologias de ponta, como tomografia computadorizada, raios-X e um laboratório digital de próteses, garantindo diagnósticos precisos e tratamentos eficientes.

O COI, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 7h às 13h, atende diversos convênios e pacientes particulares, reforçando seu compromisso com a saúde bucal da população por meio de um atendimento de qualidade e humanizado.

