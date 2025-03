A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na terça-feira (25) a interdição cautelar do creme dental Colgate Clean Mint após 13 consumidores registrarem reações adversas graves entre janeiro e março deste ano. Os afetados relataram sintomas como inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral, além de ardência e dormência na região bucal.

A medida preventiva tem validade de 90 dias e foi tomada para garantir a segurança dos consumidores enquanto as autoridades investigam as causas das reações. A Colgate poderá recorrer da decisão durante este período.

A mudança na fórmula do produto, implementada em julho de 2024, substituiu o fluoreto de sódio pelo fluoreto de estanho. Segundo a fabricante, o novo componente é amplamente utilizado em cremes dentais globalmente e passou por uma década de pesquisas antes de sua implementação.

Em nota oficial, a Colgate afirmou que a segurança dos consumidores é prioridade e que está colaborando com as investigações. A empresa reconheceu que uma pequena parcela da população pode apresentar sensibilidade a ingredientes específicos e recomendou que pessoas que experimentarem reações adversas interrompam imediatamente o uso do produto e procurem orientação médica.

A Anvisa continuará monitorando a situação e avaliando a segurança do creme dental nos próximos meses. Os consumidores são orientados a ficarem atentos a possíveis reações após o uso do produto e, em caso de sintomas, devem buscar alternativas e reportar suas experiências às autoridades sanitárias.

