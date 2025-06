Com o objetivo de otimizar a eficiência operacional do Centro Cirúrgico do Hospital Márcio Cunha (HMC), proporcionando mais acessibilidade a pacientes e médicos – além da melhora da satisfação desses públicos; no início do ano, a diretoria do hospital investiu em um projeto ousado que já vem colhendo frutos: a contratação da consultoria especializada I-OMT (Intelligence Operations Management Technology), já antevendo a obra de ampliação do Bloco Cirúrgico da unidade II.

Com a aplicação da metodologia do Lean Healthcare, o Centro Cirúrgico do HMC implantou o projeto de otimização dos processos da unidade, visando a excelência do tempo de eficiência operacional das salas cirúrgicas e do agendamento cirúrgico. As equipes foram treinadas e capacitadas pela consultoria com o objetivo de aperfeiçoar a gestão dos fluxos.

O projeto previa uma série de ações, entre elas, o mapeamento das melhorias com as áreas de interface e a padronização de processos, desde o agendamento até a realização das cirurgias, gerando resultados importantes como a ampliação do número de procedimentos realizados e uma maior qualidade assistencial.

O diretor de negócios do Hospital Márcio Cunha, Eduardo Blanski, reitera que as ações seguem o planejamento estratégico da Instituição de um atendimento de excelência. “Temos uma expectativa muito positiva em relação a essas ações. A ideia é justamente potencializar tudo aquilo que já conseguimos realizar em 2024, mas de uma forma ainda mais estruturada. Não buscamos apenas alcançar os nossos resultados institucionais, mas, acima de tudo, garantir uma maior satisfação dos nossos pacientes, que são sempre o centro de nossa atenção, e das nossas equipes, que fazem tudo acontecer no dia a dia. Quando trabalhamos com organização e alinhamento, conseguimos garantir a efetividade dos processos, o que é fundamental para a sustentabilidade e a perenidade”, ressalta Blanski.

Vale destacar, ainda, a implantação do Business Intelligence (BI) exclusivo do Centro Cirúrgico, possibilitando acompanhar, em tempo real, os dados da unidade, como o número de cirurgias por especialidade, tempo de uso das salas e desempenho dos profissionais envolvidos, permitindo decisões mais ágeis e assertivas. “Essa estrutura inteligente tem nos permitido ajustar rotas, identificar gargalos e, principalmente, aumentar a disponibilidade de salas sem necessidade de novas construções”, reforça.

Outra ação relevante foi a implantação do Command Center, que permite uma gestão centralizada dos processos do Centro Cirúrgico, proporcionando uma análise do antes, durante e depois dos procedimentos, verificando se o planejado foi executado.

Com a implantação do projeto, os benefícios são evidentes pois, como resultado,há um aumento do número de procedimentos realizados – principal benefício para a comunidade. De fevereiro a maio de 2025, houve um crescimento de 2,3% nas cirurgias realizadas, garantindo mais assistência à população. “O projeto de otimização do processo do Centro Cirúrgico nos trouxe um novo modelo de gestão. Isso nos possibilita resultados satisfatórios a curto prazo e, a médio e longo prazo, vai trazer ainda mais resultados de uma forma extremamente estruturada, inteligente e efetiva. Contar com esse novo método e modelo de gestão é algo muito assertivo, tanto para a comunidade quanto para a equipe médica e para a equipe operacional do Centro Cirúrgico”, relata o coordenador do Centro Cirúrgico, Charlles Soares.

AMPLIAÇÃO DE SALAS CIRÚRGICAS

Atualmente o Centro Cirúrgico do Hospital Márcio Cunha conta com 10 salas cirúrgicas no HMC I e 4 no HMC II. Com um investimento de cerca de R$ 16,8 milhões, o HMC dobrará sua capacidade na unidade II, ampliando para 8 salas.

Além da ampliação, haverá a aquisição de novos equipamentos, para atender à crescente demanda por procedimentos cirúrgicos na região do Vale do Aço, oferecendo mais segurança, conforto e bem-estar para os pacientes, acompanhantes e colaboradores. A conclusão das obras está prevista para outubro deste ano. “Essa expansão permitirá absorver uma demanda reprimida de procedimentos e ainda trazer mais espaço para cirurgias de maior complexidade, deixando tudo mais ágil, moderno e preparado para oferecer o melhor cuidado, com mais conforto, menos espera e mais segurança”, pontua Blanski.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.