O calor intenso que tem marcado o verão deste ano tem gerado preocupações sobre seus impactos no corpo, especialmente no trato gastrointestinal. De acordo com Rodrigo Lovatti, médico gastroenterologista e hepatologista da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), a desidratação provocada por altas temperaturas pode agravar diversas condições de saúde, impactando desde doenças crônicas hepáticas até o aumento de problemas intestinais.

A desidratação causada pelo calor intenso tem um grande impacto no trato gastrointestinal, além da piora nas doenças cardiovasculares e renais. “Os sintomas mais comuns incluem náuseas, vômitos, diarreia, sensação de câimbras abdominais, perda de apetite e até mesmo distúrbios mais graves. Se você perceber algum desses sinais, é fundamental procurar orientação médica”, explica o médico.

Rodrigo destaca, ainda, que o calor extremo pode levar a quadros mais graves, como a insolação, que diminui o fluxo sanguíneo nos órgãos e pode causar sérios danos ao trato gastrointestinal e ao fígado. “Em casos mais severos, a falta de circulação pode gerar lesões na mucosa intestinal e até falência hepática aguda”, complementa.

Para evitar esses problemas durante o calorzão, o especialista afirma que a hidratação constante é, sem dúvida, a prevenção mais importante. “É essencial beber água ao longo do dia, de forma regular, consumindo entre 2 e 3 litros diários. Além disso, alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, podem ajudar na reposição de líquidos. Frutas como melancia, melão e laranja, além de líquidos naturais e isotônicos, como água de coco e sucos naturais, são excelentes alternativas para manter o corpo hidratado”, orienta.

Rodrigo explica que, paralelo a hidratação, a alimentação também desempenha um papel crucial nesse cenário. “Prefira uma alimentação leve, com frutas, legumes e alimentos de fácil digestão, que não sobrecarreguem o trato gastrointestinal. Isso ajuda não só na digestão, mas também na prevenção de desconfortos abdominais, cólicas e até diarreia”, aconselha.

Alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas, por outro lado, devem ser evitados, pois podem piorar o quadro de desidratação. “O álcool, por exemplo, tem efeito diurético, ou seja, estimula a perda de líquidos pela urina, o que agrava ainda mais a desidratação. Além disso, pode causar irritação gastrointestinal, agravando condições como refluxo e gastrite. Já os alimentos gordurosos têm uma digestão mais difícil, o que consequentemente podem levar a desconforto abdominal, cólicas e, também, gerar quadros de diarreia, piorando a desidratação”, alerta Rodrigo.

O médico da FSFX reforça que a prevenção é a chave para evitar complicações em períodos de calor intenso. Além da hidratação e alimentação adequada, Rodrigo recomenda o uso de roupas leves e a adoção de hábitos saudáveis, como evitar a exposição solar intensa entre 10h e 16h, horário em que o calor é mais intenso, e fazer o uso de protetor solar. “Espero que todos aproveitem o verão e o Carnaval com responsabilidade. Cuide do seu corpo, mantenha-se hidratado e preste atenção aos sinais que seu organismo dá”, conclui o especialista.

Com essas medidas simples, é possível mitigar os efeitos do calor e preservar a saúde, garantindo que o verão seja vivido de forma mais saudável e segura.

