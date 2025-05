Neste sábado, 31 de maio, o mundo volta os olhos para um problema que, embora conhecido, ainda afeta milhões de pessoas e ceifa milhares de vidas: o tabagismo. O Dia Mundial Sem Tabaco, data marcada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é um chamado à conscientização sobre os efeitos devastadores do cigarro na saúde e na qualidade de vida das pessoas, além de ser uma oportunidade de mostrar que, com ajuda, é possível vencer o vício.

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 14 milhões de fumantes adultos, o que representa 9,1% da população, segundo a pesquisa Vigitel 2023. Apesar da redução nas últimas décadas, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o tabagismo ainda é responsável por mais de 160 mil mortes por ano no país, mais de 400 por dia e cerca de 13% do total de óbitos. Associado a mais de 50 doenças, como o câncer de pulmão, as doenças cardiovasculares e AVCs, o cigarro gera um alto custo também para a saúde pública.

De acordo com o pneumologista da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Marcos de Abreu, os danos do cigarro ao organismo são profundos e abrangem muito mais do que o sistema respiratório. “Os cigarros causam danos desde as vias aéreas superiores até os alvéolos pulmonares. Mesmo as pessoas que fumam pouco podem desenvolver problemas respiratórios graves, como bronquites crônicas e inflamações. Quanto maior o consumo, maior a destruição dos alvéolos, o que compromete seriamente a função pulmonar”, explica o médico.

Mas os perigos não param por aí. O tabagismo está fortemente ligado a doenças cardiovasculares e neoplasias. “Existe uma relação direta com o aumento do risco de infarto, AVC, doenças arteriais periféricas e vários tipos de câncer, como o de pulmão, boca, laringe e bexiga. O cigarro é um inimigo silencioso de quase todos os sistemas do corpo humano”, alerta Marcos.

A boa notícia é que parar de fumar traz benefícios perceptíveis em pouco tempo. “A melhora acontece logo nos primeiros dias: o gosto da comida volta, a inflamação nas vias aéreas reduz, a produção de secreção diminui. E com o tempo, a qualidade de vida melhora significativamente. A pessoa respira melhor, tem mais disposição, melhora a convivência social e familiar. Além disso, deixa de dar um mau exemplo para os filhos”, reforça o pneumologista.

PROJETO INSPIRAR: APOIO PARA QUEM DESEJA ABANDONAR O CIGARRO

Para aqueles que desejam abandonar o vício, a Usisaúde oferece o Projeto Inspirar, uma iniciativa voltada para ajudar os beneficiários fumantes a superarem o tabagismo com acompanhamento médico e psicológico. A proposta é criar uma rede de apoio, com profissionais capacitados e estratégias eficazes para tornar o processo mais leve e possível.

Foi com a ajuda desse projeto que Wander Luiz Martins, de 73 anos, morador de Coronel Fabriciano, conseguiu se libertar de um hábito que o acompanhava há 58 anos. Há pouco mais de cinco meses, ele deu o passo decisivo para mudar sua vida. “Eu parei de fumar porque já estava sentindo os efeitos malignos do tabaco. O cigarro me fez perder todos os meus dentes. Com isso, perdi também minha autoestima, além do desejo sexual e trouxe uma infinidade de coisas ruins. Foi quando percebi que precisava mudar”, conta.

Wander participou de encontros, recebeu acompanhamento individualizado e passou por um processo de mudança de hábitos. “Estou há 180 dias sem fumar. A vontade ainda existe, não passou completamente, mas, já percebo que estou dormindo melhor, me alimentando melhor e cuidando mais de mim”, comemora.

A história de Wander é a prova de que parar de fumar não é impossível, principalmente quando se tem apoio. “Sou muito grato pelo apoio da minha família e pelo acolhimento do Projeto Inspirar, por meio do doutor Felipe Renault. Eles foram fundamentais na minha mudança de vida”, destaca Wander.

Dr. Marcos de Abreu reforça que nunca é tarde para começar. “Todo dia é um bom dia para parar de fumar. Se você tem dificuldade, procure profissionais, marque uma data e inicie o processo. Trocar um mau hábito por um bom, como a prática de esportes, por exemplo, pode ser o começo de uma nova fase, com mais saúde e bem-estar”, pontua o médico.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.200 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG).

As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 2 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.