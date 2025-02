O Carnaval é uma das festas mais aguardadas do ano, marcada pela alegria, cores vibrantes e muito samba no pé. Porém, entre tanta diversão, é importante lembrar que alguns cuidados com a saúde e segurança podem garantir que a festa não termine mais cedo do que o esperado. A médica da Família e Comunidade da Usisaúde, Natália Menezes, compartilha dicas essenciais para aproveitar a folia com responsabilidade e bem-estar.

Se você pretende viajar para apreciar o feriado, o primeiro passo é o planejamento. É fundamental descansar antes de pegar a estrada e organizar tudo o que é necessário, como documentos e medicamentos. “Durante a viagem, a recomendação é fazer pausas para hidratar-se, alongar e descansar, para evitar qualquer imprevisto. É sempre bom estar preparado para garantir que a viagem seja tranquila e segura”, orienta Natália.

A médica apresenta, ainda, algumas precauções extras para curtir o carnaval. “Se for dirigir, não faça consumo de bebidas alcoólicas. Outro ponto importante é manter um contato de emergência atualizado e informar a família ou amigos sobre seu destino e horários são fundamentais para garantir sua segurança”, reforça a profissional.

Nesse período, há uma maior interação social e é importante atentar-se à prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A médica destaca que o uso do preservativo é indispensável em todas as relações, pois é a principal forma de proteção contra essas doenças. “Além disso, é fundamental realizar exames regulares e procurar orientação médica caso apareçam sintomas após qualquer exposição. A saúde sexual precisa ser levada a sério, mesmo em momentos de diversão”, ressalta.

O consumo excessivo de álcool, tão comum durante a festa, também deve ser acompanhado de cuidados. “O álcool pode causar desidratação, mal-estar, perda de consciência e até intoxicação. Quando consumido em grandes quantidades, prejudica tanto a percepção quanto os reflexos, o que aumenta o risco de acidentes. A dica é intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com água, alimentar-se bem antes de beber e, principalmente, conhecer os próprios limites. E nunca misture bebida alcoólica com direção. E, no caso de sentir-se mal, é fundamental procurar ajuda médica imediatamente”, alerta a médica da Usisaúde.

Outro fator a ser levado em conta são as altas temperaturas do verão, que podem resultar em desidratação ou até insolação. O uso de protetor solar é essencial, assim como roupas leves, boné ou chapéu e a procura por sombra sempre que possível. Natália reforça que caso os sintomas de desidratação, como vertigem, dor de cabeça ou fraqueza, comecem a aparecer, é importante dar uma pausa, hidratar-se e procurar ajuda médica. “A exposição prolongada ao sol pode ser muito prejudicial à saúde, por isso, cuide-se para não sofrer as consequências”, completa.

As festividades do Carnaval também costumam trazer uma alimentação inadequada. A médica recomenda que, mesmo com a tentação das comidas de barraquinha, busque alimentos mais leves, frescos e ricos em proteínas, fibras e carboidratos de boa qualidade. “Evite frituras e alimentos de origem duvidosa. Uma alimentação equilibrada ajuda a manter a energia e a disposição para aproveitar as festas sem contratempos”, sugere Natália.

Por fim, a médica também alerta sobre o risco das drogas recreativas que, assim como o álcool, podem alterar a percepção e comprometer a saúde. “Essas substâncias trazem riscos não só à saúde mental, mas também ao físico, podendo colocar você e quem está à sua volta em situações perigosas. Por isso, evite-as durante a folia”, orienta.

O Carnaval é, sem dúvida, um momento de celebração e alegria, mas a diversão precisa ser acompanhada de cuidados com a saúde. Hidrate-se, alimente-se bem, use o preservativo, respeite seus limites e, se necessário, procure ajuda médica. Aproveite a festa com consciência, responsabilidade e, acima de tudo, com segurança. Com esses cuidados, a sua folia será cheia de saúde e alegria, sem imprevistos.

USISAÚDE

A Usisaúde é a operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier que atua há 32 anos no segmento de saúde suplementar, oferecendo planos de assistência médica, odontológica, e transporte aeromédico em vários estados brasileiros. Possui atendimento nacional nas urgências e emergências, por meio da Rede Abramge e Filantrópica.

Com mais de 200 mil beneficiários é uma das maiores operadoras de Minas Gerais, nota máxima, por sete anos consecutivos, no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), principal indicador para avaliação das operadoras de planos de saúde, desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Além da rede própria administrada pela FSFX, os beneficiários da Usisaúde contam com uma rede de atendimento ampla e qualificada, com médicos, clínicas, laboratórios e mais de 200 hospitais.