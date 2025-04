A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio das Secretarias de Governança da Saúde e de Educação, começou nesta quinta-feira (24), uma grande ação de vacinação nas escolas do município, com o objetivo de atualizar o calendário vacinal de crianças, adolescentes e até professores da rede de ensino.

A iniciativa abrange todas as 55 instituições de ensino do município, incluindo escolas municipais, estaduais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e também as escolas privadas. O cronograma detalhado das ações foi elaborado e encaminhado pela Secretaria de Educação a todas as unidades escolares.

De acordo com a coordenadora de Imunização, Vislene Oliveira, os trabalhos começam pelos CMEIs e todos os alunos receberam o termo de autorização para ser imunizados. “Pais e responsáveis devem assinar o documento e enviar o cartão de vacina dos seus filhos. Todos os imunizantes estão disponíveis e a campanha visa alcançar uma cobertura de até 99% da atualização das cadernetas de vacinação. Crianças, adolescentes e até professores com vacinas em atraso deverão receber as doses”, explica.

A campanha começa no mês de abril, dedicado à promoção da saúde, e segue até o dia 2 de junho. A Prefeitura ainda realizará o “Dia D da Vacinação”, marcado para 10 de maio, com destaque para a vacina contra a influenza, que integra o calendário vacinal oficial.

“Além de garantir proteção individual, a vacinação contribui para a interrupção da circulação de doenças imunopreveníveis, muitas das quais estavam erradicadas e têm reaparecido devido à baixa cobertura vacinal. Vale ressaltar que, de acordo com dados de saúde pública, a cada minuto, seis pessoas morrem por doenças evitáveis com vacinas”, acrescenta Vislene.

A Gestão Novos Tempos no Caminho Certo reforça a importância da vacinação como medida de proteção coletiva e convoca todas as famílias a participarem da campanha, contribuindo para a saúde da comunidade escolar e da população em geral.