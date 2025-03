A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) iniciou às obras de ampliação e modernização do Centro Cirúrgico da Unidade II do Hospital Márcio Cunha (HMC). Com um investimento de cerca de R$ 16,8 milhões para a obra e aquisição de novos equipamentos, o projeto visa atender à crescente demanda por procedimentos cirúrgicos na região do Vale do Aço, oferecendo mais segurança, conforto e bem-estar para os pacientes, acompanhantes e colaboradores. A conclusão das obras está prevista para outubro deste ano, e o processo será realizado em seis etapas.

Atualmente, o HMC II conta com quatro salas cirúrgicas. Além da ampliação da estrutura, que dobrará o número de salas passando para 8 salas cirúrgicas na unidade, as atuais serão totalmente reformadas. A nova estrutura será voltada para cirurgias eletivas de médio e grande porte que, somadas à estrutura já existente, aumentará significativamente a capacidade produtiva do Complexo Hospitalar.

O projeto contempla, ainda, a ampliação da sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), que passará de cinco para dez leitos, e melhorias nas áreas de apoio, como vestiários, recepção, sala de espera e estar médico. A modernização inclui a incorporação de tecnologia de ponta, além de adequações de infraestrutura, garantindo um ambiente cada vez mais seguro e confortável para pacientes e profissionais. A climatização e as adequações de ambiência em cada sala de cirurgia também fazem parte das melhorias, que garantirão um atendimento ainda mais eficiente e qualificado.

O diretor do HMC, Eduardo Blanski, destaca a importância da obra para a unidade. “A ampliação da capacidade cirúrgica da Unidade II do HMC é o projeto mais relevante na programação de investimentos em 2025. Ao mesmo tempo em que ampliaremos o número de salas cirúrgicas, vamos aprimorar a eficiência do nosso bloco, com o apoio de uma consultoria especializada, para aumentar a produção entre 20 e 30 procedimentos diariamente. É, sem dúvida, um aumento expressivo no volume cirúrgico do HMC, numa resposta à demanda crescente – mantendo a segurança, a qualidade e a eficiência assistencial”, afirma Blanski.

Com a ampliação, o Centro Cirúrgico aumentará a capacidade de atendimentos e facilitará o agendamento de cirurgias, com mais opções de horários e redução do tempo de espera. O projeto reflete o compromisso da FSFX em ofertar um atendimento de excelência, com infraestrutura moderna e capacidade de atender a uma demanda crescente por procedimentos cirúrgicos na região, sempre com foco no bem-estar e na segurança dos pacientes.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.