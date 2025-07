A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) acaba de lançar o seu Relatório de Sustentabilidade 2024, disponível em versão digital no site da instituição (www.fsfx.com.br). O documento apresenta um panorama completo do desempenho da Fundação ao longo do ano, com foco nos pilares de ESG – Ambiental, Social e Governança, e reafirma o compromisso da Fundação com a transparência, a excelência na gestão e a geração de valor compartilhado para toda a sociedade.

Produzido com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), o relatório contempla informações detalhadas sobre as seis unidades geridas pela FSFX: o Hospital Márcio Cunha (HMC), o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), o Centro de Odontologia Integrada (COI), a Usisaúde (operadora de saúde), a Vita (soluções em saúde ocupacional) e a Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX). Em 2024, a Fundação contou com 6.207 colaboradores, 677 leitos hospitalares, 226.718 beneficiários do plano de saúde e 63.330 do plano odontológico, com atuação em três estados brasileiros.

No último ano, a Fundação celebrou 55 anos de trajetória, marcados por inovação, resiliência e compromisso social. Entre os destaques, está o reconhecimento do Hospital Márcio Cunha como o 23º melhor hospital do Brasil, segundo o ranking da revista internacional Newsweek em parceria com a Statista. O HMC também manteve importantes certificações de qualidade, como a DIAS/NIAHO e a ONA Nível 3 (Excelência), além de ampliar o uso de protocolos clínicos gerenciados por indicadores, com foco na segurança e qualidade assistencial.

A FSFX investiu fortemente em tecnologia e inovação, com R$ 18,9 milhões destinados à modernização da infraestrutura de TI, implantação de ferramentas de Business Intelligence (BI), Robotic Process Automation (RPA), segurança da informação e o início da construção de um novo Data Center próprio. Projetos como a automação de processos no HMC e o lançamento de soluções digitais como aplicativos, portais e sistemas integrados também fazem parte desse movimento de transformação digital.

Em 2024, foram movimentados R$ 359 milhões em aquisições de serviços e insumos, sendo 49% provenientes de fornecedores mineiros. As unidades que mais concentraram esses recursos foram o HMC I, com mais de R$ 198 milhões, seguido pela Unidade de Oncologia e a sede administrativa da FSFX.

O foco no relacionamento com os clientes também trouxe avanços. O indicador de satisfação Net Promoter Score (NPS) consolidou-se em 66,2, com destaque para o COI (76,8), a Unidade de Oncologia (84,5) e a Vita (89,9). Ao todo, mais de 114 mil avaliações foram registradas em 2024. Para garantir escuta ativa e melhorias contínuas, a FSFX mantém canais como SAC, Ouvidoria, WhatsApp, Portal do Cliente e Conselhos Consultivos.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier reforçou seu papel como instituição de excelência, com adesão a plataformas digitais, reforma das salas de aula da Educação Infantil, lançamento do Programa High School e a oferta de capacitações gratuitas para pessoas com deficiência no Vale do Aço. Além disso, é a primeira escola do país a receber a certificação ISO 9001 para seu Sistema de Gestão da Qualidade de Educação nos níveis Fundamental e Médio, demonstrando seu empenho em entregar um serviço de excelência.

Internamente, a FSFX também contou com ações voltadas ao bem-estar dos colaboradores, como o projeto “Nossas pessoas, nossa gente”, o movimento “#SomosTodosFSFX” e o “Dia do Pega Leve”, voltados à valorização e à humanização do ambiente de trabalho. A instituição também retomou o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, revisou seu Programa de Benefícios e implementou ações voltadas à diversidade, inclusão e desenvolvimento do capital humano.

O relatório também apresenta os avanços do Planejamento Estratégico 2024-2026, desenvolvido com apoio da Fundação Dom Cabral, com metas específicas para cada unidade de negócio. Entre os resultados, destacam-se a otimização de R$ 4,2 milhões em despesas e o crescimento de 23,2% na disponibilidade financeira.

Mais do que números, o Relatório de Sustentabilidade 2024 da FSFX traduz o compromisso contínuo da Instituição com a saúde, a educação e o bem-estar das comunidades em que atua. A publicação está aberta a todos os públicos interessados e reforça a postura da Fundação de prestar contas com ética, responsabilidade e foco na melhoria contínua.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.200 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG).

As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 2 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.