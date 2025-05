Com o objetivo de reforçar a importância da prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), no mês de maio o Brasil celebra o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares (15/05), data instituída pela Lei Federal nº 11.723/2008. Essas infecções, principalmente as causadas por microrganismos resistentes a antimicrobianos, estão entre os eventos adversos graves em ambientes hospitalares e representam um grave problema de saúde pública. O cenário exige atenção constante e protocolos rígidos para garantirem um ambiente mais seguro para pacientes e profissionais da saúde.

Na Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por meio dos hospitais Márcio Cunha (HMC) e Municipal Carlos Chagas (HMCC), esse compromisso é conduzido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), uma equipe multidisciplinar que atua diretamente na prevenção, detecção e combate às infecções hospitalares.

O trabalho do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) vai além de protocolos técnicos: é um esforço contínuo de vigilância, capacitação e conscientização de todas as áreas da assistência. “O nosso foco é garantir um ambiente mais seguro e livre de infecções. Atuamos de forma estratégica e preventiva, com médicos e enfermeiros especializados, orientando rotinas, monitorando indicadores e promovendo treinamentos regulares para toda a equipe hospitalar”, explica o infectologista da FSFX, Pedro Henrique Mendes.

Entre as medidas adotadas diariamente pelo SCIH, estão o treinamento em biossegurança, a correta higienização das mãos, a adesão aos protocolos de precaução, o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a fiscalização rigorosa da limpeza dos ambientes. Para setores como as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e o Centro Cirúrgico, os cuidados são ainda mais específicos. “O paciente da UTI é mais vulnerável, pois depende de dispositivos invasivos. Por isso, uma das nossas metas é manter o tempo de uso desses dispositivos o menor possível, reduzindo assim o risco de infecção”, detalha o médico.

Nos Centros Cirúrgicos, há uma atenção especial ao preparo pré-operatório, com foco na limpeza da pele, no uso de antibióticos profiláticos e em práticas seguras durante os procedimentos. “Na cirurgia, rompemos a barreira natural do corpo. Qualquer descuido pode ser porta de entrada para infecções. A prevenção precisa começar muito antes da incisão”, reforça Pedro Henrique.

A capacitação contínua é outra frente essencial do trabalho da CCIH da FSFX. Em 2024, mais de 1.100 colaboradores foram treinados em técnicas de higienização das mãos, e cerca de 220 profissionais da equipe de limpeza receberam capacitação específica para a desinfecção de ambientes hospitalares. Colaboradores recém-admitidos também participam de treinamentos voltados para biossegurança e prevenção de infecções hospitalares.

Com o avanço da resistência bacteriana, o desafio é ainda maior. “Além de capacitar as equipes, precisamos conter o uso indiscriminado de antibióticos. Hoje, fazemos auditoria de 100% das prescrições antimicrobianas, avaliando se estão de acordo com os protocolos institucionais, o tempo de uso e o espectro necessários. Essa ação tem sido fundamental para frear a multirresistência”, aponta o infectologista.

O trabalho da CCIH é silencioso, mas seus resultados são impactantes. O controle efetivo das infecções hospitalares salva vidas, reduz o tempo de internação, evita agravamentos clínicos e contribui para um sistema de saúde mais eficiente e sustentável. No HMC e no HMCC essa data celebra o incansável trabalho de segurança do paciente que começa com a prevenção, para um atendimento de excelência.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.200 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG).

As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 2 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.