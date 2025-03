A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) anunciou a descontinuação do projeto de construção do Hospital Libertas, em Belo Horizonte. A decisão foi tomada após uma reavaliação estratégica que levou em conta o cenário econômico e a necessidade de otimizar recursos para iniciativas com maior impacto nas comunidades atendidas.

De acordo com a entidade beneficente de assistência social, a mudança de planejamento tem como foco a sustentabilidade financeira e a manutenção da qualidade dos serviços de saúde oferecidos. A FSFX informou que continuará concentrando esforços nas regiões onde já possui atuação consolidada, especialmente no Vale do Aço, buscando fortalecer sua presença e ampliar o acesso a soluções de saúde de maneira eficiente e sustentável.

Outro fator considerado foi o atual panorama do setor de saúde no Brasil, que exige um direcionamento cuidadoso dos investimentos. Assim, a FSFX pretende otimizar processos internos, expandir parcerias locais e garantir maior efetividade na aplicação dos recursos disponíveis.

Com a suspensão do projeto, o imóvel localizado na região da Pampulha, onde por anos funcionou a sede da Usiminas, será disponibilizado para venda ou arrendamento. A Fundação São Francisco Xavier reforçou seu compromisso com a promoção da saúde e do bem-estar, destacando que seguirá investindo na excelência dos serviços prestados às comunidades atendidas.