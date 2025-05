No dia 26 de maio, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma data importante para alertar a população sobre essa doença ocular que, de forma silenciosa, pode comprometer seriamente a visão e até levar à cegueira. O médico especialista da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Silas Machado Franco, reforça a importância da orientação especializada, do diagnóstico precoce e da prevenção.

Silas Machado, médico oftalmologista e coordenador da oftalmologia do Hospital Márcio Cunha (HMC), explica que o glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, responsável por levar as imagens dos olhos até o cérebro. “A doença provoca uma atrofia do nervo óptico, formando uma escavação, ou seja, um buraco visível no nervo. Isso leva a uma perda progressiva do campo de visão, começando pela periferia, até atingir a visão central. O principal fator de risco é a pressão intraocular elevada, mas nos estágios iniciais pode ser imperceptível para a maioria das pessoas, o que torna o glaucoma uma doença silenciosa”, alerta o especialista.

De acordo com o oftalmologista, o tipo mais comum é o glaucoma crônico de ângulo aberto, responsável por 90% dos casos, mas existem outras variações, como o glaucoma de ângulo fechado, glaucoma congênito (presente ao nascimento) e o secundário (associado a outras doenças sistêmicas como diabetes, traumas oculares, inflamações oculares, cirurgias oculares, catarata, causados por uso prolongado de corticoides, dentre outras causas).

Segundo o médico, o diagnóstico precoce é essencial, pois facilita o controle e reduz os impactos na visão. “O exame oftalmológico regular é a principal forma de prevenção. Recomendamos que pessoas acima dos 40 anos, especialmente com fatores de risco, façam consultas oftalmológicas anuais ou a cada dois anos. Acima dos 60, a frequência deve ser anual. Os danos causados ao nervo óptico são irreversíveis. Detectar a doença no início facilita o controle e reduz os impactos na visão”, afirma.

Entre os fatores de risco, sendo o principal a pressão intraocular elevada, destaca-se o histórico familiar, a idade avançada, algumas etnias (negros e asiáticos apresentam maiores riscos), miopia e hipermetropia, além de doenças como diabetes, hipertensão e o uso prolongado de corticoides.

O tratamento do glaucoma tem como objetivo principal controlar a pressão intraocular para estabilizar a doença e preservar a visão do paciente. As opções incluem o uso de colírios, procedimentos a laser e, em casos mais avançados, cirurgia. “O importante é que o paciente tenha boa adesão ao tratamento e siga o acompanhamento com o oftalmologista, que é o profissional capacitado para diagnosticar e orientar cada caso”, reforça Silas.

Para garantir um atendimento completo e de excelência, a Clínica de Olhos do Hospital Márcio Cunha oferece desde exames oftalmológicos até os procedimentos mais avançados. A estrutura conta com equipamentos de última geração que auxiliam na prevenção, diagnóstico e tratamento do glaucoma e de outras doenças oculares. São mais de 10 oftalmologistas, todos especialistas titulados, atuando com alto padrão de qualidade e atendimento humanizado.

Dentre os exames disponíveis realizados em uma consulta oftalmológica de rotina no HMC, como a tonometria (medição da pressão ocular) e a fundoscopia (avaliação do fundo de olho e do nervo óptico), destacam-se também a tomografia de coerência óptica (OCT), a campimetria automatizada (avaliação do campo visual), a retinografia (foto do fundo de olho), a gonioscopia e a paquimetria corneana, que permitem uma análise minuciosa do nervo óptico e das estruturas oculares.

Em Itabira, o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), administrado pela FSFX, oferece o Programa Glaucoma, do Governo Federal, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O Programa inclui diagnóstico, acompanhamento e tratamento, a fim de garantir o acesso gratuito para todos os pacientes portadores do glaucoma.

A equipe multidisciplinar liderada pela especialista, Juliana Ayupe de Oliveira, oferta em média 750 atendimentos por mês e atende de segunda a sexta-feira. Com foco na prevenção e progressão da doença, o programa vem apresentando resultados expressivos, o que permite a inclusão mensal de aproximadamente 30 novos pacientes.

Atualmente, cerca de 2.250 pessoas estão cadastradas e realizam, trimestralmente, consultas de atendimento especializado, exames de campimetria visual computadorizada (CVC) e a curva tensional diária (CTD), e o recebimento contínuo de medicação (colírios), até a data do próximo atendimento.

O médico deixa uma mensagem no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. “O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, mas, quando diagnosticado precocemente, é possível preservar a visão e manter a qualidade de vida. A melhor medicina é a preventiva. O acompanhamento regular com um oftalmologista é o melhor caminho para um diagnóstico precoce, evitando assim complicações futuras e graves. Realize exames anuais e uma vez diagnosticado, faça o tratamento de forma correta”, pontua.

