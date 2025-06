O prazo prolongado para o atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS) levou o Ministério da Saúde a publicar portaria que reconhece a situação de urgência em saúde pública em todo o país pelo período de dois anos.

São 370 mil óbitos por ano por doenças não transmissíveis relacionadas a atraso no diagnóstico. Os dados são do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. E a espera por procedimentos especializados no SUS se agravou na pandemia de covid-19.

Segundo a Agência Brasil, o reconhecimento da situação de urgência permite a adoção imediata, pelo governo federal, estados e municípios, das ações previstas no programa Agora Tem Especialistas. A ideia é ampliar o acesso e reduzir o tempo de espera da população por consultas, exames e cirurgias, acelerando o diagnóstico de doenças como o câncer.

A portaria também garante mais agilidade na realização de pré-operatórios e de mais de 1,3 mil tipos de cirurgias, incluindo seis áreas prioritárias, entre elas cardiologia, ortopedia e oncologia, além de procedimentos de outras especialidades, como neurocirurgia e correção de hérnia.