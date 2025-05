Com uma história marcada por excelência, inovação e compromisso com a vida, o Hospital Márcio Cunha (HMC) celebrou, na noite desta quarta-feira (14), seus 60 anos de atuação com uma solenidade especial no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. O evento reuniu autoridades, profissionais da saúde, parceiros institucionais, membros do conselho curador da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e convidados para homenagear a trajetória da instituição, considerada um marco no desenvolvimento da saúde no Vale do Aço e referência nacional em atendimento de alta complexidade e segurança assistencial.

A cerimônia foi aberta com a execução do Hino Nacional, ao som de saxofone, e a exibição de um vídeo institucional que retratou os impactos do hospital ao longo de seis décadas, tocando mais de 1,6 milhão de vidas em 87 municípios de Minas Gerais. Em seguida, os discursos reforçaram o papel estratégico e humanizado do HMC na transformação da saúde regional e nacional.

O diretor de Negócios do Hospital Márcio Cunha, Eduardo Blanski, enfatizou os avanços tecnológicos e o compromisso diário com a qualidade no atendimento. “Seis décadas depois de iniciarmos essa jornada, o Hospital Márcio Cunha, com seus 558 leitos em três unidades e 65% de atendimento pelo SUS, se mantém firme em sua missão de salvar vidas com excelência, segurança e humanização. Em 2024, registramos 36 mil internações, 5.200 partos, 18 mil cirurgias e 3,5 milhões de exames, números dignos de um grande hospital de capital, mas que acontecem aqui, no Vale do Aço. Reconhecido como o primeiro hospital brasileiro acreditado em nível 3 de excelência pela ONA e único mineiro com selo Top Performance da AMIB, estamos prontos para os próximos 60, 120 anos e além, expandindo nosso bloco cirúrgico e incorporando tecnologia de ponta para continuar cuidando de quem precisa”, destacou Blanski.

O diretor técnico do HMC, Alexandre Pinto, fez questão de ressaltar o comprometimento de todos no hospital com o foco na excelência no atendimento ao paciente. “Celebrar os 60 anos do Hospital Márcio Cunha é reconhecer uma trajetória de pioneirismo, excelência e cuidado com a vida. Somos referência para mais de 1,6 milhão de pessoas, com avanços que marcaram a história da saúde no Vale do Aço: da maternidade aos transplantes, da oncologia pediátrica à medicina nuclear. Tudo isso só foi possível graças ao comprometimento de cada profissional que construiu e constrói esse legado diariamente. O futuro nos inspira e seguimos firmes na missão de oferecer uma medicina ética, inovadora e centrada no paciente”, ressaltou Alexandre.

Já o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Flaviano Feu Ventorim, destacou a importância do hospital como uma instituição de impacto social duradouro. “O Hospital Márcio Cunha é um fomentador de desenvolvimento. Ao seu redor surgem outros serviços, empregos, oportunidades. É um ciclo do bem, construído por muitas mãos. Gente que chegou, gente que partiu, mas todos contribuíram. O hospital foi abraçado pela comunidade. Transformamos paredes em vidas. Ver tanta gente reunida hoje, representantes da cidade e de fora, é motivo de orgulho. A instituição Hospital Márcio Cunha é feita de gente boa. Sempre digo: é mais fácil liderar quando o time é bom e rema na mesma direção”, destacou Flaviano.

E complementou, deixando uma mensagem de esperança para os próximos anos. “Quero que todos saibam: o compromisso do Hospital Márcio Cunha, da Fundação São Francisco Xavier e da Fundação Educacional com a saúde e a educação da nossa região continua firme. Atendemos a todos — SUS, convênios, particulares — com o mesmo cuidado. E nosso compromisso não tem data de validade”.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrega da Comenda Márcio Cunha, honraria criada para homenagear pessoas e instituições que deixaram sua marca na história do HMC. Dentre os homenageados, estavam os médicos pioneiros do HMC, os pediatras Vera Gaspar e José Gaspar; o médico José Carlos de Carvalho Gallinari, que se dedica há quase 48 anos ao Hospital Márcio Cunha, sendo 21 deles como diretor do hospital; a ex-colaboradora do HMC, Maria Lopes Braz, que se destacou como auxiliar de enfermagem no passado da Instituição; o médico ortopedista Vinícius Alvarenga, representando com excelência a nova geração de profissionais da saúde; a colaboradora Eliana Estevam, representando todos os colaboradores do HMC e da FSFX; além de instituições que se destacam na parceria com o hospital, como Usiminas, Fiemg Vale do Aço, Grupo Se Toque, ONA, ANAHP e Federassantas.

Em seguida, outro momento que marcou a noite foi a apresentação do Coral da FSFX, que dentre as canções apresentadas, emocionou os convidados com a música Primavera, de Tim Maia, durante a qual os integrantes do coral distribuíram rosas à plateia.

Em seguida, houve as homenagens póstumas a personalidades importantes da história do HMC: ao engenheiro Márcio Aguiar da Cunha, que teve papel fundamental no planejamento e desenvolvimento da infraestrutura do Hospital Márcio Cunha, e ao médico ginecologista e obstetra, Celso Cordeiro, ambos representados por seus familiares. Em reconhecimento aos primeiros bebês nascidos no hospital, Walter Lúcio Mozer Badaró e seus pais, o senhor Agenor Andrade Badaró e a senhora Romilda Mozer Badaró, receberam uma placa de homenagem, por Walter ter sido um dos primeiros nascidos no HMC.

Entre os homenageados, a Usiminas esteve representada pelo vice-presidente de Assuntos Estratégicos, Sérgio Leite, que emocionou a plateia ao falar sobre a relação histórica da Usiminas com o hospital. “Uma noite inesquecível. Celebramos os 60 anos do Hospital Márcio Cunha com emoção, homenagens marcantes e reconhecimento à história construída por tantos. Como engenheiro, cidadão honorário de Ipatinga e pai de filhos nascidos no HMC, me senti profundamente tocado. O hospital é um símbolo de saúde, vida e compromisso com o bem-estar de 1,6 milhão de pessoas. É gratificante ver o legado da Usiminas, a força da Fundação São Francisco Xavier e o empenho de todos os profissionais que fizeram e fazem do HMC, um dos melhores hospitais do Brasil. Que venha o centenário. Com orgulho, celebramos o passado, o presente e o futuro”, celebrou Sérgio Leite.

Também homenageada, a colaboradora mais antiga da FSFX, Eliana Estevam Pereira, que atua há 43 anos na instituição, representou os profissionais que constroem diariamente a história do hospital. “Ao longo dessas décadas, vi o hospital se transformar. Cresceu em estrutura, em tecnologia, em reconhecimento. Mas o que mais me orgulha é que nunca perdemos a nossa essência: o atendimento humanizado e de excelência. Aqui, cada paciente é visto como único. Cada vida importa. E é isso que nos move, que nos conecta, que faz do nosso trabalho uma missão. Ser homenageada hoje, com a Comenda Márcio Cunha, é algo que carrego com muita emoção. Mas, mais do que um reconhecimento individual, recebo essa honraria em nome de todos os colaboradores que, com amor, competência e dedicação, constroem diariamente a excelência do nosso hospital”, declarou, emocionada.

Após as homenagens, iniciou-se um momento de espiritualidade e gratidão, que emocionou aos presentes, com a apresentação de Ayslon Moreira Crescêncio, colaborador da Gerência de Hotelaria da FSFX, interpretando a música gospel Bondade de Deus, de Isaias Saad. E para encerrar a solenidade e marcar este momento histórico, diretores do HMC, conselheiros e diretores FSFX realizaram o descerramento da placa comemorativa de 60 anos do Hospital.

Encerrando a noite, os convidados participaram de um coquetel para celebrarem e brindarem os 60 anos do Hospital Márcio Cunha, que comemora essa data como referência em saúde, aliando tecnologia, humanização e responsabilidade social.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.