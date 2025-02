O dia 19 de fevereiro ficará marcado para sempre na vida do pequeno Kalebe Miguel, de apenas 3 anos, morador do Distrito de Boachá, em Ipaba. Após um período intenso de tratamento de um tumor de células germinativas, ele concluiu sua última sessão de radioterapia na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC). Mas a despedida da rotina de idas e vindas ao hospital não foi apenas mais um momento no calendário da família. Pelo contrário, foi um dia de festa, emoção e uma surpresa inesquecível, preparada com carinho pelos colaboradores da unidade, com o apoio dos militares do 11º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Kalebe, como toda criança, tem um encanto especial por carros, mas seu fascínio pelas viaturas sempre chamou atenção de todos ao seu redor. Os sons das sirenes, as luzes do giroflex e o brilho metálico dos veículos despertavam no menino um misto de curiosidade e admiração. Ao perceber a paixão do garoto por carros, a enfermeira Yatiara Nunes teve a ideia de convidar os Bombeiros e,juntamente a equipe da Unidade de Oncologia,proporcionar uma experiência única, trazendo os heróis da cidade para celebrar essa vitória ao lado dele.

Na manhã especial, ao sair de sua última sessão de radioterapia, Kalebe foi surpreendido pelos colaboradores da unidade, que com balões e muita felicidade o receberam. Não parou por aí, o garoto também recebeu inúmeros presentes dos colaboradores. Porém, a surpresa maior veio logo depois, do lado de fora da unidade. Ao escutar os barulhos de sirene, que ele mesmo remete de “ioonnionnn”, Kalebe viu a viatura do Corpo de Bombeiros, com a presença dos militares sargento Araújo e cabo Renan que chegaram para completar a surpresa. Seu olhar imediatamente se iluminou de alegria e o ambiente se encheu de emoção.

Mas o melhor ainda estava por vir, os bombeiros o convidaram para dar uma volta pelo bairro Ferroviários, em Ipatinga, a bordo da viatura oficial. Com um sorriso radiante, ele embarcou na aventura como se fosse um dos integrantes da corporação, sentindo-se parte daquele universo que sempre admirou.

Para a mãe do pequeno guerreiro, Wérida Aline, o momento foi de gratidão e emoção. Depois de enfrentar desafios ao lado do filho, ver Kalebe tão feliz e realizado foi uma injeção de esperança. “Quero agradecer a todos pelo carinho que sempre tiveram com a gente. Foi tudo muito lindo. Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Ele enviou pessoas maravilhosas que foram caminho de luz para nós. Pessoas muito carinhosas e acolhedoras. Só tenho a agradecer”, diz a mãe, emocionada.

Quem também se emocionou ao participar da ação foi o sargento BM Leonardo Araújo. “Participar de ações tão bonitas como essa é muito importante não apenas para nós como instituição, mas também como ser humano. Esperamos ter contribuído para a recuperação do Kalebe. O presente foi para ele, mas nos sentimos muito presenteados de participar de um trabalho tão bacana como esse”, destaca Araújo.

No Hospital Márcio Cunha, cada paciente é visto além da doença, e cada história de superação é celebrada como uma vitória coletiva. A ação dos colaboradores e dos bombeiros não foi apenas um gesto de carinho, mas uma lembrança de que, por trás de cada batalha, há um coração que pulsa forte, uma família que luta junto e uma equipe que se dedica a tornar a jornada mais leve e cheia de esperança.

A iniciativa reforça a importância da humanização no tratamento oncológico, como conta a enfermeira Yatiara Nunes. “Aqui na Unidade de Oncologia, trabalhamos de forma individualizada, conforme o paciente. Também buscamos nos aproximar dos pais, para que se sintam acolhidos e amados.E nós sabemos que a confiança, o amor e o carinho fazem toda a diferença durante o tratamento”, destaca Yatiara.

A Unidade de Oncologia do HMC é referência para cerca de 1,6 milhão de pessoas em 87 municípios mineiros, e destina mais de 85% dos atendimentos ao SUS, garantindo acesso a tratamentos de alta complexidade, como radioterapia, quimioterapia e cirurgia oncológica. Além disso, o HMCl conta com um Centro Integrado de Medicina Nuclear, equipado com o moderno PET-CT (PositronEmissionTomography), um dos mais avançados exames para o diagnóstico e acompanhamento do câncer.

UNIDADE DE ONCOLOGIA DO HMC

A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha foi incorporada à Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em 2011, e, desde então, oferece à população do Leste e Nordeste de Minas acesso a tratamento do câncer nos mais altos padrões do setor. Habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) conta com atendimento especializado em Cirurgia, Radioterapia, Oncologia Clínica, Hematologia e Oncologia Pediátrica.

O serviço de oncologia do Hospital Márcio Cunha conta com duas unidades, sendo uma exclusiva para tratamento pediátrico que fica localizada dentro da unidade II do Hospital Márcio Cunha, no bairro Bom Retiro, e a unidade principal, localizada no bairro Ferroviários, ambas em Ipatinga. Em 2024, as unidades de oncologia realizaram quase 33 mil sessões de quimioterapia, além de mais de 18 mil sessões de radioterapia.