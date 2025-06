O Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), reafirma sua posição de protagonismo na medicina e excelência em saúde. De acordo com o “HospiRank 2025”, levantamento realizado pela Global Health Intelligence (GHI) — empresa norte-americana especializada na análise de dados do mercado de saúde, o HMC está entre os hospitais privados mais bem equipados do Brasil, figurando com outras unidades como o Hospital Israelita Albert Einstein e Sírio-Libanês.

O estudo, que analisou instituições em toda América Latina, avalia critérios como capacidade hospitalar, diagnóstico primário, diagnóstico avançado por imagem e tratamento oncológico. Entre as quatro categorias analisadas, o HMC se destacou em três delas, figurando entre os 10 hospitais privados do país nos seguintes critérios: equipamentos de diagnóstico primário, equipamentos de diagnóstico por imagem avançados e tratamento oncológico.

O reconhecimento reforça a preocupação do Hospital Márcio Cunha em reunir alta tecnologia, inovação e assistência de excelência. “Estar entre os 10 maiores hospitais privados mais bem equipados do Brasil é motivo de muito orgulho para todos nós. Buscamos reunir os investimentos em tecnologia, a qualificação de nossas equipes e o compromisso com a excelência. Reforça que estamos no caminho certo, colocando sempre o paciente no centro de tudo que fazemos”, afirma Eduardo Blanski, diretor de negócios do Hospital Márcio Cunha.

Além da modernização das salas cirúrgicas, com equipamentos de última geração para procedimentos minimamente invasivos, o HMC mantém sistemas de imagem robustos, como ressonância magnética, tomografia e mamografia digital. O hospital também avança no uso de inteligência artificial aplicada ao diagnóstico, seguindo a tendência destacada pela GHI de acelerar a identificação de doenças e melhorar os desfechos clínicos.

Outro ponto crucial é o investimento contínuo em oncologia, um dos focos estratégicos apontados no estudo da GHI para o futuro da medicina na América Latina. O Hospital Márcio Cunha conta com uma estrutura moderna de diagnóstico e tratamento oncológico, com PET CT, aceleradores lineares e equipe multidisciplinar altamente capacitada, possibilitando ao paciente acesso a terapias inovadoras.

O HMC se destaca por oferecer à comunidade um serviço de excelência, combinando tecnologia de ponta e acolhimento humanizado. Mais do que equipamentos, o diferencial está na soma de inovação com o cuidado centrado no paciente.

Neste cenário mapeado pela Global Health Intelligence, o Hospital Márcio Cunha reafirma sua posição como um dos protagonistas na evolução da saúde latino-americana, caminhando lado a lado com as tendências globais e oferecendo, todos os dias, o que há de melhor para os seus pacientes.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros.

No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.