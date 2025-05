O Hospital Márcio Cunha (HMC), referência em saúde para toda a região do Vale do Aço, marca presença na Feiraço 2025 com um estande especial e cheio de atrações. O evento, que acontece entre os dias 21 e 24 de maio, no estacionamento do estádio Ipatingão, em Ipatinga, será uma oportunidade única para o público se conectar com a história e os serviços oferecidos pela instituição, que completa 60 anos de atuação em 2025.

Com uma programação interativa e voltada para o cuidado com a saúde e o bem-estar da população, o HMC irá oferecer aferição de pressão arterial e testes de glicemia, ações simples, mas fundamentais para o controle de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Além disso, quem passar pelo espaço poderá participar de um quiz com perguntas sobre o hospital, sendo uma forma divertida de aprender sobre a história do HMC e, ainda, concorrer a brindes especiais.

Outro destaque é o espaço instagramável, montado especialmente para que os visitantes registrem sua passagem pelo cenário que celebra os 60 anos do hospital. O público pode compartilhar esses momentos nas redes sociais, espalhando a mensagem de saúde, cuidado e história da Instituição.

Durante os quatro dias de evento, os visitantes poderão conhecer mais sobre os serviços prestados pelo Hospital Márcio Cunha, incluindo atendimentos de alta complexidade, estrutura hospitalar, especialidades médicas e o papel social que o hospital desempenha ao longo de seis décadas de atuação. A participação na Feiraço reforça o compromisso do Hospital Márcio Cunha em estar próximo da comunidade, promovendo informação, prevenção e o acolhimento que sempre foram marcas registradas da unidade hospitalar.

A Feiraço 2025 acontece de quarta a sábado, das 18h às 23h, com entrada gratuita. A organização solicita apenas a doação voluntária de 1 kg de alimento ou leite longa vida, que será destinado a instituições sociais da região.