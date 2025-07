Com mais de 3 mil cirurgias cardíacas realizadas na última década, o Hospital Márcio Cunha (HMC) se consolida como referência no atendimento cardiovascular em Minas Gerais. Desde 2004, a unidade oferece procedimentos de alta complexidade, sendo a única da região do Vale do Aço a realizar cirurgias cardíacas, sendo a maioria pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A estrutura do HMC conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, composta por cirurgiões cardiovasculares, cardiologistas clínicos, anestesistas e perfusionistas. Com reuniões semanais, o grupo discute os casos mais complexos, garantindo decisões integradas e seguras para os pacientes.

O pós-operatório é realizado na UTI Coronariana, que apresenta baixos índices de mortalidade, refletindo o elevado padrão de cuidado e segurança oferecido pelo hospital. Entre os diferenciais do HMC destacam-se o uso de tecnologia de ponta e o monitoramento contínuo durante o período intraoperatório e pós-operatório, garantindo suporte integral ao paciente em todas as fases da cirurgia.

O Hospital Márcio Cunha realiza, ainda, procedimentos minimamente invasivos, como a correção de cardiopatias estruturais por cateterismo, além de cirurgias complexas de aneurisma toracoabdominal (ATA). Esses procedimentos, menos invasivos, são realizados em conjunto com a equipe de cardiologia clínica, com decisões tomadas após a análise e discussão dos casos em reuniões conjuntas entre as especialidades.

Com o avanço nas técnicas cirúrgicas, investimento em tecnologia e uma equipe especializada, o Hospital Márcio Cunha fortalece sua missão de oferecer atendimento de alta complexidade com qualidade e segurança. Mais do que números, o serviço representa esperança para milhares de pacientes da região, consolidando o HMC como símbolo de excelência na saúde cardiovascular em Minas Gerais.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros.

No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.