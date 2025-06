O Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), alcançou um marco expressivo: mais de 30 mil procedimentos realizados desde sua implantação, em julho de 2004. Sob a coordenação do cardiologista intervencionista, Pedro Paulo Neves de Castro, o setor consolidou-se como referência no tratamento de doenças cardiovasculares em todo o Vale do Aço.

Criado com o apoio da Fundação Zerbini, administrada pelo Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o serviço nasceu com a missão de levar à região procedimentos de alta complexidade até então indisponíveis. A parceria foi viabilizada a partir da idealização do médico José Carlos Gallinari, sendo fundamental para que o HMC tornasse pioneiro na realização de procedimentos de alta complexidade na região.

Atualmente, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de mortalidade no Brasil, e o HMC se destaca como o único da região do Vale do Aço com uma infraestrutura completa para o atendimento cardiológico, sendo equipamentos de última geração. Além da moderna sala de hemodinâmica, o hospital conta com unidade coronariana, equipe de cirurgia cardíaca especializada e tecnologia de ponta.

O setor é referência em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neurorradiologia intervencionista, eletrofisiologia responsável pelo tratamento de arritmias — e radiologia intervencionista. Além disso, conta com certificações de excelência como o selo UTI Top Performer e Coronariana.

Na última semana, mais um procedimento reforçou a capacidade técnica da equipe. Uma paciente em quadro de infarto agudo foi submetida ao implante de oito stents, para tratar uma grave doença arterial coronariana, com múltiplas obstruções nas artérias que irrigam o coração. “Esse tipo de intervenção só é possível graças ao investimento contínuo em tecnologia e à qualificação da equipe”, destacou Pedro Paulo.

Com mais de duas décadas de atuação, o Serviço de Hemodinâmica do Hospital Márcio Cunha segue inovando e salvando vidas, sendo motivo de orgulho para a região e para a medicina mineira.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.