O Hospital Doutor José Maria Morais (HJMM) de Coronel Fabriciano, lançou o serviço “Posso Ajudar?”, uma iniciativa que visa aprimorar a qualidade do atendimento, oferecendo suporte humanizado tanto aos pacientes quanto aos seus acompanhantes. O objetivo principal do serviço é promover a cidadania e a humanização na área da saúde, facilitando a comunicação entre os usuários e os serviços oferecidos pela instituição, além de garantir encaminhamentos adequados quando necessário.

De acordo com Walguilene Assis de Carvalho, gerente administrativa do HJMM, o “Posso Ajudar?” consiste em práticas que incluem abordagens aos usuários para esclarecer dúvidas, reforçar orientações sobre a classificação de risco baseada no protocolo de Manchester e encaminhar os pacientes para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme a necessidade. “A equipe também atua no acolhimento dos usuários e seus acompanhantes, ouvindo com atenção e qualificando o atendimento no pronto-socorro do hospital, além de orientar sobre fluxos, procedimentos e os serviços de urgência e emergência oferecidos pela unidade hospitalar”, explicou.

Pedro Fernandes de Paula, assistente de fluxos, detalhou que pacientes que chegam ao hospital sem necessidade de atendimento de urgência ou emergência poderão ser direcionados para a UBS de referência ou para a UPA. “Vamos entrar no setor responsável, seja a UBS do bairro do paciente ou a UPA, e o encaminhamento será feito de forma ágil. Dessa forma, a pessoa não precisará esperar desnecessariamente no hospital, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente, já que os casos de urgência e emergência são priorizados aqui”, afirmou.

A iniciativa já está recebendo elogios da comunidade. Dona Cleuza Rocha Maia, que aguardava atendimento, aprovou a novidade: “Fui atendida logo que cheguei por um rapaz que fica na entrada para nos dar assistência e nos encaminhar. O atendimento foi rápido, ele atende muito bem, orienta todas as pessoas, e o serviço aqui está excelente”, afirmou.

A implementação do “Posso Ajudar?” reflete o compromisso da gestão municipal com a humanização no atendimento à saúde, assegurando que os pacientes sejam tratados com dignidade, respeito e empatia. Essa iniciativa é mais uma das ações adotadas pela Prefeitura de Coronel Fabriciano para garantir a excelência nos serviços de saúde e promover o bem-estar da população. Com essa iniciativa, o HJMM reforça seu compromisso com a qualidade e a humanização no atendimento à saúde.

DADOS SOBRE OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DOUTOR JOSÉ MARIA MORAIS

O Hospital Doutor José Maria Morais tem registrado um fluxo significativo de pacientes classificados como verdes, que representam casos de menor complexidade. Apenas no mês de dezembro de 2024, foram realizados 2.488 atendimentos nessa classificação, enquanto os casos mais graves, classificados como vermelho e laranja, somaram apenas 79. No entanto, os pacientes classificados como amarelos e azuis, que muitas vezes não demandam atendimento de emergência, acabam sobrecarregando o pronto-socorro do hospital.

No total, o hospital realizou 4.399 atendimentos no último mês de 2024. Desses, 3.385 eram pacientes com classificações de risco branco, azul, verde ou não classificados, casos que poderiam ser resolvidos em outros serviços de saúde, como as UBSs ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A UPA, por exemplo, é responsável por casos de menor urgência, que não demandam a estrutura de um hospital.

Os dados mostram que, a cada 100 pacientes que procuraram o HJMM em dezembro, 75 poderiam ter sido atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência, que são equipadas para oferecer cuidados primários.

A conscientização da população sobre a função de cada serviço de saúde é essencial para garantir que o HJMM possa focar em casos de maior complexidade, enquanto as UBSs e UPAs atendam às demandas de menor urgência, otimizando assim o fluxo e a qualidade do atendimento para todos.