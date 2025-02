O vice-governador Professor Mateus participou, nesta segunda-feira (10), da inauguração do bloco cirúrgico do Hospital Bom Samaritano, em Governador Valadares. São 37 leitos de internação e seis salas de cirurgia que tornam o hospital referência para a região em procedimentos de pequeno e médio porte.

O Governo de Minas direcionou mais de R$ 10 milhões em investimentos para a aquisição de equipamentos como aparelhos de anestesia, videoendoscopia rígida, arco cirúrgico e videolaringoscopia.

“Estamos falando de uma ampliação de seis salas cirúrgicas aqui no Samaritano, o que significa um aumento de 30% da capacidade de realização de operações. Se lembrarmos que Opera Mais já chegou no ano passado a 1 milhão de cirurgias eletivas realizadas no estado de Minas Gerais, com investimentos como esse, temos condições de ir além”, disse Professor Mateus.

Além do montante para o bloco cirúrgico, o Estado celebrou um convênio de mais de R$ 9,5 milhões com o Hospital Bom Samaritano para a aquisição e a instalação de um sistema de climatização do novo centro cirúrgico, incluindo ainda um aparelho para exames de Pet-Scan.

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o Governo de Minas e o hospital estão em tratativas para firmar outro convênio, desta vez para a compra de mais equipamentos e a ampliação da unidade de saúde, no valor de R$ 10 milhões.

“Estamos fazendo de tudo para que nossos hospitais se tornem efetivos em todas as linhas de cuidado. Nosso foco é, e sempre será, os nossos 853 municípios”, disse o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

INVESTIMENTOS

Levar a saúde para cada vez mais perto do cidadão é prioridade na atual gestão. Por meio da SES-MG, o Governo de Minas tem repassado recursos para todas as regiões mineiras, com aplicações de serviços, novos equipamentos públicos e o fortalecimento da rede pública de saúde.

Desde 2019, Governador Valadares já recebeu mais de R$ 48 milhões em investimentos do Estado somente na Atenção Primária à Saúde. O município também já recebeu recursos superiores a R$ 2,4 milhões para aquisição de dois aparelhos para exames de mamografia. Os aparelhos ampliam o acesso a exames importantes para a população do município e da região.

Com mais de 250 mil habitantes, o município é beneficiado pelo Valora Minas, política de Atenção Hospitalar do Estado que promove a organização das redes de atenção e a otimização da alocação de recursos, voltada para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo é qualificar e ampliar o acesso aos serviços de saúde, respondendo às demandas e necessidades da população mineira. O Valora Minas começou a ser implantado em 2021 e já destinou mais de R$ 78 milhões para Governador Valadares.

Também funcionando desde 2021, o programa Opera Mais, Minas Gerais já direcionou mais de R$ 11 milhões a Governador Valadares, para ampliar o acesso da população a cirurgias eletivas, a fim de reduzir a fila existente no estado. Somente em 2024, foram realizadas mais de 3 mil cirurgias eletivas no município.

De 2019 até o momento, o Governo de Minas já repassou quase R$ 425 milhões para o Fundo Municipal de Saúde de Governador Valadares. Esse repasse saltou de pouco mais de R$ 20 milhões anuais, em 2019, para R$ 110 milhões em 2023.