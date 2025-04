A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) celebra nove anos à frente da gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), um marco importante para a população de Itabira e região. Desde 2016, a unidade tem passado por uma verdadeira transformação, se consolidando como referência regional em atendimento humanizado e inovação médica, voltado exclusivamente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, o HMCC é referência para uma população estimada de 225 mil habitantes de 13 municípios da microrregião onde está localizado. Com 119 leitos disponíveis, sendo 20 de UTI’s, o hospital responde por mais da metade das internações realizadas em Itabira, oferecendo atendimento em ambulatório, internação, UTI, centro cirúrgico, serviços de hemodiálise para casos agudos, laboratório e diagnósticos por imagem. Só no último ano, foram mais de 32 mil pacientes-dias internados.

O compromisso da FSFX com a qualidade e o cuidado com as pessoas é um dos pilares dessa gestão. A maternidade do HMCC é um dos destaques da unidade. Ao longo desses nove anos, foram realizados mais de 9.800 partos, sendo 56% deles normais — o que demonstra o incentivo contínuo ao parto humanizado e seguro. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital mantém o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, que oferece orientação completa para gestantes e familiares sobre os cuidados com a gravidez, amamentação, vacinação e primeiros exames do bebê. Foram mais de 9.600 testes da orelhinha realizados no período.

Outro marco importante da gestão é a ampliação da oferta de cirurgias, com mais de 21 mil procedimentos realizados desde 2016. As iniciativas como os mutirões cirúrgicos se tornaram fundamentais para reduzir a fila de espera por procedimentos pelo SUS. Em 2024, o hospital realizou 3 mutirões de cirurgias ginecológicas, beneficiando mais de 130 mulheres que aguardavam há anos por cirurgias.

O último ano também foi de conquistas inéditas: inauguração do PACE – Posto Avançado de Coleta de Externa em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabira e Fundação Hemominas, a ampliação de 14 leitos clínicos e a oferta do ambulatório de retorno a todos os bebês nascidos na maternidade do Hospital Municipal Carlos Chagas.

Para 2025, o objetivo da Fundação São Francisco Xavier e da administração do hospital é seguir ampliando o acesso e a resolutividade nos atendimentos de baixa e média complexidade, contribuindo para desafogar a rede da capital mineira e garantir um cuidado mais próximo e eficiente à população.

O aniversário de nove anos de gestão da FSFX no Hospital Municipal Carlos Chagas é, antes de tudo, uma celebração de vidas impactadas positivamente e de um compromisso que continua a transformar a saúde pública em Itabira e região, como conta o diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim. “São nove anos de uma história construída com dedicação, respeito à vida e busca constante pela excelência. Cada atendimento, cada avanço e cada conquista refletem o nosso propósito de cuidar das pessoas com qualidade e humanização. Celebrar esse momento é reconhecer o empenho de cada profissional da FSFX e o apoio da comunidade”, destaca Flaviano.

