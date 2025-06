O Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), em Ipatinga, realizou na última quarta-feira (28) a primeira captação de múltiplos órgãos de sua história. O procedimento marca a entrada do município na rede estadual de transplantes de Minas Gerais.

O paciente estava internado na UTI do hospital municipal e, em curto período após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica, a equipe deu início à abordagem familiar. A autorização para a doação permitiu a retirada de fígado, rins e córneas, com potencial para beneficiar até cinco pessoas em diferentes regiões do país.

A cirurgia foi viabilizada com o apoio do MG Transplantes, cuja equipe chegou ao hospital por volta das 10h. A captação teve início às 11h, terminando por volta das 14h, no bloco cirúrgico, com a participação conjunta de profissionais locais e estaduais.

A equipe da UTI foi responsável pela manutenção clínica do paciente, pela condução dos protocolos legais e pelo apoio à família durante todo o processo.

Segundo o médico e regulador do MG Transplantes, Iriley Castro, o procedimento evidencia a capacidade técnica do município. “Essa primeira captação demonstra organização, preparo e respeito ao processo. As equipes trabalharam com precisão e ética.”

A realização do procedimento é resultado de investimentos em estrutura, qualificação profissional e adoção de protocolos reconhecidos nacionalmente. O hospital ampliou o número de leitos de terapia intensiva e passou a contar com condições técnicas adequadas para diagnóstico de morte encefálica e abordagem familiar, conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes.

A Prefeitura de Ipatinga agradeceu à família do doador, cuja decisão permitiu que outras pessoas tenham uma nova chance de viver. O gesto reforça a importância da doação de órgãos e coloca o município como parte ativa de uma rede que salva vidas diariamente.

PREPARAÇÃO E RECONHECIMENTO

A captação de múltiplos órgãos só foi possível após anos de investimentos na ampliação da estrutura hospitalar e na formação de equipes. O Hospital Municipal Eliane Martins estruturou novas Unidades de Terapia Intensiva e implantou rotinas específicas para a identificação de potenciais doadores e o acolhimento familiar.

Para o secretário municipal de Saúde, Walisson Medeiros, o procedimento marca uma nova etapa na assistência prestada pela rede pública. “Entrar para a rede de captação de órgãos é uma conquista coletiva, que exige preparo, coragem e sensibilidade. Mostra que Ipatinga não apenas cuida, mas também salva vidas por meio da solidariedade e da ciência.”