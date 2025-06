Há 14 anos, um novo capítulo de esperança começou a ser escrito no Vale do Aço. Em 2011, o então Centro de Oncologia e Radioisótopos deu lugar à Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, incorporando o serviço à estrutura hospitalar da Fundação São Francisco Xavier (FSFX). Desde então, o que se viu foi uma jornada marcada por avanços tecnológicos, protocolos de excelência e histórias de vida, coragem e acolhimento.

A Unidade de Oncologia do HMC se tornou sinônimo de confiança e cuidado humanizado. Destinando mais de 85% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS), a unidade combina alta complexidade – com serviços de quimioterapia, radioterapia, cirurgia oncológica e medicina nuclear – a um olhar atento e afetuoso sobre cada paciente que ali chega em busca de uma chance.

Para Flaviano Feu Ventorim, diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, a Unidade de Oncologia representa muito mais do que um centro de tratamento. “Ao longo desses 14 anos, consolidamos não apenas um serviço de excelência no combate ao câncer, mas um verdadeiro espaço de acolhimento e cuidado integral à vida. O paciente é o centro de tudo o que fazemos. Nosso compromisso vai além da nossa tecnologia de ponta, mas está em cada gesto, em cada palavra, no respeito à dor e na promoção da dignidade. Essa unidade é um marco para a saúde da nossa região e um orgulho para toda a FSFX”, destaca Flaviano.

Esse olhar humanizado é vivido de forma profunda por quem está em busca de tratamento. A paciente Janeth Neves Costa Leite, que faz quimioterapia na unidade, emociona ao relatar sua experiência. “Eu vinha de um momento de fragilidade, após um diagnóstico que ninguém quer receber. Mas ao chegar na Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, fui acolhida de uma forma que me fez acreditar na cura. Os médicos, técnicos, recepcionistas, enfermeiros, todos me explicaram com clareza os tratamentos, com empatia e carinho. Por muitas vezes, a gente vai para tomar remédio e acaba recebendo doses de amor e motivação”, compartilha Janeth.

Ela conta que sua mãe, também vítima do câncer, não teve acesso ao mesmo cuidado na época. “Minha mãe teve que ir para Belo Horizonte. Hoje, temos aqui em Ipatinga um serviço que respeita o paciente. Tive acesso à Toca Paxman, uma crioterapia que me permitiu manter meus cabelos durante a quimioterapia. Isso é mais que tecnologia, isso faz toda a diferença no bem-estar, no emocional da mulher, para se sentir bem e para estar respondendo positivamente ao tratamento”, complementa.

Para quem passa pela radioterapia, o sentimento de acolhimento é o mesmo. A paciente Alcione Teixeira Lopes, há quase dois anos em tratamento, resume sua jornada em uma palavra: gratidão. “Receber o diagnóstico e viver o processo de tratamento é muito difícil, mas a experiência de ser tratada na Unidade de Oncologia é a melhor possível. Fui acolhida como pessoa, me viram além da doença. Isso me deu confiança para lutar e contribuiu para o sucesso do meu tratamento. Só tenho a agradecer a cada profissional que fez e faz parte da minha trajetória de cura”, exalta Alcione.

A Fundação São Francisco Xavier segue investindo em inovação. Por meio do seu Centro de Pesquisa Clínica, já conduziu diversos estudos sobre câncer, com destaque atual para protocolos voltados ao câncer de pulmão e endométrio. Nove participantes estão em diferentes etapas de acompanhamento, em estudos que podem durar até cinco anos, ampliando as possibilidades de novos tratamentos para a população

Além disso, o serviço de oncologia conta com o moderno PET-CT (Positron Emission Tomography), um dos exames mais avançados para diagnóstico e acompanhamento da doença, integrado ao Centro de Medicina Nuclear. A tecnologia caminha lado a lado com o propósito da FSFX: transformar a assistência oncológica no Vale do Aço e em todo o Leste de Minas Gerais.

SOLIDARIEDADE EM AÇÃO

E para continuar avançando, a participação da comunidade é essencial. A FSFX convida a todos a fazerem parte da campanha “Solidariedade que transforma”, que possibilita contribuições diretas para a Unidade de Oncologia do HMC. Os recursos ajudam a investir em equipamentos de última geração, melhorias na estrutura, apoio emocional aos pacientes e compra de medicamentos.

As doações podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas, por meio da Plataforma de Doações no site www.fsfx.com.br.

O câncer ainda é uma batalha difícil, mas a cada gesto de solidariedade, a cada toque de cuidado e a cada tecnologia incorporada, a esperança se fortalece. Há 14 anos, a Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha se destaca por ser mais do que um centro de tratamento, hoje ela é um ambiente em que a ciência e o amor caminham juntos, tornando especial e acolhedor cada momento do tratamento recebido pelos pacientes.

UNIDADE DE ONCOLOGIA DO HMC

A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha foi incorporada à Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em 2011, e, desde então, oferece à população do Leste e Nordeste de Minas acesso a tratamento do câncer nos mais altos padrões do setor. Habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) conta com atendimento especializado em Cirurgia, Radioterapia, Oncologia Clínica, Hematologia e Oncologia Pediátrica.

O serviço de oncologia do Hospital Márcio Cunha conta com duas unidades, a Unidade de Oncologia que dispõe de consultórios ambulatoriais, salas para quimioterapia e imunoterapia, além de um moderno serviço de radioterapia. E a unidade de Oncologia Pediátrica, localizada na Unidade II do hospital, sendo dedicada exclusivamente ao atendimento infantil. Conta com 10 leitos de internação e 3 cadeiras para quimioterapia ambulatorial. As unidades apresentam um crescimento contínuo no número de atendimentos e tratamentos realizados e conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, garantindo um atendimento humanizado e seguro.