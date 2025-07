A Prefeitura de Ipatinga anunciou a mudança de nome e ampliação dos serviços do antigo Centro de Controle de Doenças Infectoparasitárias (CCDIP), que passa a se chamar SAE Ampliado – Serviço de Atenção Especializada Ampliado. A nova identidade acompanha a expansão do atendimento, que agora abrange os 35 municípios da macrorregião de saúde, ampliando o alcance que antes se restringia a 14 cidades da microrregião.

A unidade é referência no tratamento de doenças como tuberculose, hanseníase, HIV/Aids e leishmaniose (tegumentar e visceral), hepatites virais, Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) e vigilância dos eventos supostamente atribuídos à vacinação/imunização (ESAVI), contando com uma equipe multidisciplinar especializada. Com a mudança, o município reforça o papel estratégico do serviço no suporte regional à saúde pública.

Segundo a gerente da unidade, Yenşi Nazareth Sabino, a nova denominação acompanha a expansão e qualificação do serviço. “O novo nome reflete o crescimento e a importância regional do atendimento, que passa a oferecer assistência a um número ainda maior de municípios”, destacou.

O SAE Ampliado permanece funcionando no mesmo endereço – Avenida Zita de Oliveira, 555 – e mantém o compromisso com a qualidade, o acolhimento humanizado e a atenção integral à saúde, agora com ainda mais alcance e impacto para a população.