Um trabalho construído com escuta, acolhimento e presença garantiu a Ipatinga o 2º lugar na premiação de Experiências Exitosas do projeto nacional Capacita – Cuidando do Futuro. O reconhecimento veio com a iniciativa “Acompanhamento nutricional e sensibilização ao aleitamento materno na primeira infância”, desenvolvida pelas equipes da Atenção Primária à Saúde. A cerimônia de premiação acontecerá entre os dias 15 e 18 de junho, durante o XXXVIII Congresso do Conasems, em Belo Horizonte.

A proposta nasceu dentro das unidades básicas de saúde, a partir de um diagnóstico preocupante: 6% das crianças acompanhadas apresentavam baixo peso, enquanto 14% estavam com sobrepeso. O objetivo era claro: incentivar o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, orientar famílias e combater precocemente os sinais de desnutrição e obesidade infantil.

Com base nesse levantamento, as equipes da Estratégia Saúde da Família implementaram uma série de ações educativas e de monitoramento, como rodas de conversa, oficinas, visitas domiciliares e campanhas informativas. O foco era garantir suporte às famílias, acompanhar de perto o crescimento das crianças e capacitar continuamente os profissionais de saúde para lidar com os desafios da primeira infância.

Em apenas seis meses, os efeitos começaram a ser sentidos: houve redução de 2% nos casos de baixo peso e queda de 15% nos casos de sobrepeso. O projeto também fortaleceu a confiança entre comunidade e serviço público, criando um espaço seguro de troca e acolhimento.

“É gratificante ver que uma ação construída com base na realidade das nossas unidades e na dedicação das equipes pode alcançar esse reconhecimento. Mais do que um prêmio, é um reflexo do nosso compromisso com a saúde das nossas crianças desde os primeiros dias de vida”, destacou o secretário municipal de Saúde, Walisson Medeiros.

A importância desse tipo de cuidado é reforçada por mães como Maria Luiza, que viveu de perto os desafios da amamentação, mesmo sem ter participado diretamente do projeto:

“No início foi muito difícil. Eu me sentia perdida. Mas fui atrás de informação, busquei ajuda, e isso fez toda a diferença. Hoje o Miguel está com 3 meses, em aleitamento materno exclusivo, e eu vejo o quanto isso é importante para ele e para mim”, contou.

A experiência agora será compartilhada com profissionais de todo o país como exemplo de política pública eficiente e de impacto direto na vida da população. A presença no congresso reforça o protagonismo de Ipatinga na construção de soluções que combinam técnica, sensibilidade e escuta ativa.