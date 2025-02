Neste sábado (22), a Prefeitura de Ipatinga realizará uma mobilização especial para incentivar a doação de sangue. Com a proximidade do feriado de Carnaval, os estoques tendem a sofrer uma queda significativa, aumentando a preocupação com a disponibilidade de bolsas para transfusões. Diante desse cenário, a administração municipal, em parceria com a Fundação Hemominas, faz um apelo à comunidade para que doe sangue e ajude a salvar vidas. A necessidade é ainda mais urgente para os tipos O positivo, O negativo, A positivo e A negativo.

Para facilitar a participação dos voluntários, a Prefeitura de Ipatinga disponibilizará, uma van com capacidade para 14 pessoas, garantindo transporte gratuito até a sede da Hemominas em Governador Valadares. Além do transporte, o município também custeará a alimentação dos doadores no dia da coleta.

A iniciativa não se restringe a este sábado. Todas as quintas-feiras, o transporte é oferecido para aqueles que desejam contribuir regularmente. Além disso, a população pode se cadastrar como doadora de sangue diariamente, inclusive aos finais de semana, na Agência Transfusional do Hospital Municipal.

Os interessados podem obter mais informações e realizar agendamentos pelo telefone/WhatsApp: (31) 3828-5637.

QUEM PODE DOAR?

A doação de sangue é permitida para qualquer pessoa saudável, com peso acima de 51 quilos e idade entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização dos pais, enquanto pessoas acima de 60 anos devem ter realizado pelo menos uma doação anterior. O intervalo entre doações é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. Algumas condições podem impedir temporariamente a doação, como gripes, resfriados, vacinação recente e o uso de determinados medicamentos.