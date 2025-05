A Prefeitura de Ipatinga deu mais um passo importante para a ampliação da saúde pública no município. Nessa terça-feira (27), foi assinado um Protocolo de Intenções com o Ministério da Saúde, que garante apoio técnico e institucional para a implantação do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.

Representando o chefe do Executivo, o secretário municipal de Saúde, Walisson Medeiros, participou da formalização do acordo, que prevê uma série de ações estratégicas voltadas à expansão e qualificação dos serviços de saúde oferecidos à população ipatinguense.

O documento estabelece uma parceria entre o município e o governo federal, com foco no cumprimento do Plano de Ação em Saúde de Ipatinga. Esse plano foi elaborado a partir das demandas locais e está inserido no contexto da reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana, em 2015.

“Estamos garantindo recursos e suporte técnico para tirar do papel projetos que vão impactar diretamente na qualidade do atendimento à nossa população. É uma conquista importante para Ipatinga”, destacou Medeiros.

Com o protocolo assinado, a cidade passa a contar com maior respaldo para desenvolver iniciativas que vão desde a ampliação da atenção básica até o aprimoramento da estrutura hospitalar, tudo isso em conformidade com o Sistema Único de Saúde (SUS).

As ações previstas no acordo serão executadas ao longo deste ano, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.