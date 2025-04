A Prefeitura de Ipatinga dá um passo importante para ampliar a atenção especializada às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (NATEA) já está em funcionamento, consolidando a cidade como referência nesse tipo de atendimento em Minas Gerais. O projeto, realizado em parceria com o Instituto Luz para a Vida, é um dos poucos no estado com uma estrutura dedicada exclusivamente a esse público. Além disso, todos os atendimentos são 100% SUS, garantindo acesso gratuito e universal para as famílias que necessitam do serviço.

O NATEA conta com uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, educador físico, enfermeiro, nutricionista, pedagogo, terapeuta ocupacional, assistente social, médico neuropediatra, médico psiquiatra infantil e médico pediatra. Esses profissionais atuam em conjunto para oferecer suporte especializado e garantir uma intervenção precoce, essencial para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento infantil.

O núcleo atende crianças de um a sete anos e funciona na rua Vitória, 85, de 8h às 17h, no bairro Jardim Panorama, onde antes operava uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

UM MARCO PARA IPATINGA

O prefeito Gustavo Nunes destaca a importância da iniciativa. “Estamos investindo em um projeto essencial para as famílias de Ipatinga. O NATEA representa mais do que um avanço na rede de saúde, é um compromisso com a inclusão, garantindo tratamento de qualidade e integrado para crianças com TEA.”

O secretário municipal de Saúde, Walisson Medeiros, reforça que a conquista é da população. “Esse serviço não é uma questão política, mas uma resposta concreta às necessidades da nossa comunidade. As famílias há muito tempo pediam esse atendimento, e agora ele se torna realidade”, enfatiza.

IMPACTO REAL PARA AS FAMÍLIAS

Luzia Martins, mãe de Gael Bernardo (4 anos) e Davi Bernardo (5 anos), compartilha sua experiência: “Ter um serviço como o NATEA é uma vitória para todas as famílias que convivem com o TEA. O diagnóstico e o acompanhamento especializado fazem toda a diferença no desenvolvimento dos nossos filhos. Isso nos dá esperança de um futuro mais independente para eles”, salientou.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

O NATEA prioriza crianças de um a sete anos, faixa etária definida com base em estudos científicos que comprovam o impacto positivo da intervenção precoce no desenvolvimento infantil. Desde a conclusão do processo licitatório, a prefeitura tem agilizado a estruturação do serviço, garantindo a contratação de profissionais especializados, aquisição de equipamentos e a integração do núcleo à Rede Municipal de Saúde.

O acesso ao NATEA começa na Atenção Primária à Saúde. As famílias devem procurar a unidade de saúde mais próxima, onde a criança passa por uma avaliação inicial. Caso haja indicação para acompanhamento especializado, o encaminhamento ao núcleo é feito conforme os critérios do Sistema Único de Saúde (SUS).