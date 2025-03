A Prefeitura de Ipatinga inicia, na próxima segunda-feira (31), à Estratégia de Vacinação contra a Influenza 2025. A imunização estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município e tem como objetivo proteger a população contra os principais tipos do vírus da gripe, reduzindo complicações, internações e óbitos relacionados à doença.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 90% de cada um dos grupos prioritários. No entanto, em 2024, Ipatinga atingiu apenas 70% de cobertura vacinal, um índice abaixo do esperado. Para este ano, a proposta é reverter esse cenário e garantir uma proteção mais ampla da população contra o vírus.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, reforça a importância da adesão à campanha, salientando que a vacina é eficaz, segura e salva vidas: “A gripe não deve ser subestimada. Muitas pessoas acham que é apenas um resfriado comum, mas ela pode levar a complicações graves, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Em 2024, nossa cobertura vacinal ficou abaixo da meta, e precisamos do engajamento da população para mudar esse quadro”, conclamou.

PÚBLICO-ALVO

A partir deste ano, a vacina passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Além disso, a imunização será ofertada a outros grupos prioritários, como:

– Trabalhadores da saúde

– Puérperas

– Professores dos ensinos básico e superior

– Povos indígenas

– Profissionais das forças de segurança e salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Caminhoneiros

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Pessoas com deficiência permanente

– Trabalhadores do transporte coletivo e portuários

– Trabalhadores dos correios

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

LOCAIS DE VACINAÇÃO

As doses estarão disponíveis gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Ipatinga. A Prefeitura reforça a importância de que os cidadãos compareçam ao local de vacinação com documento de identificação e, se possível, o cartão de vacina.

A Secretaria de Saúde destaca que a vacinação é fundamental para reduzir a circulação do vírus e minimizar impactos no sistema de saúde.