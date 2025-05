A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Gerência de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), promove na próxima quarta-feira, 14 de maio, às 13h30, o “III Seminário com Mulheres do SUAS”, com o tema: Alimentação de Qualidade – Benefícios e Dicas. O evento será realizado no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), localizado na avenida Felipe dos Santos, 123, bairro Cidade Nobre. Não é necessária inscrição.

O evento busca, anualmente, tratar de assuntos que impactam diretamente a vida das mulheres atendidas e atuantes no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Nesta edição, o seminário propõe reflexões e orientações práticas sobre como promover uma alimentação mais saudável e equilibrada, mesmo diante dos desafios do dia a dia.

Serão discutidos os benefícios reais que uma boa alimentação traz para o corpo e para a mente, além de compartilhar dicas acessíveis e adaptadas à realidade de cada mulher, família e território. Duas palestrantes irão conduzir as discussões: a assistente social Glaucilene Garcia falará sobre Segurança Alimentar, e a nutricionista Natália Stofel abordará aspectos da nutrição, trazendo inclusive receitas práticas.

“Este é um momento para valorizar saberes e trocar experiências. Que este encontro nos inspire, nos informe e, acima de tudo, nos fortaleça. Junte-se a nós”, afirmou a gerente de Políticas Públicas para Mulheres, Lauda Belz.

O secretário municipal de Assistência Social, Flávio Miranda, também destacou a importância da ação. “Trabalhar a alimentação com um olhar social é reconhecer o impacto direto que ela tem na dignidade e na saúde das mulheres. É nosso dever ampliar essas discussões e proporcionar momentos que informem quem está na ponta do SUAS”.