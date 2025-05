A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado (10) o Dia D de Vacinação contra a gripe. A mobilização será realizada das 8h às 12h em dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com atendimento para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Como parte das estratégias para ampliar a cobertura vacinal, uma ação especial será realizada na sexta-feira (9), com o Vacimóvel no prédio da administração municipal, atendendo servidores públicos.

Com a chegada das baixas temperaturas, período de maior circulação de vírus respiratórios, a campanha busca reforçar a proteção da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis. Apesar dos esforços, os índices de imunização seguem baixos.

O secretário municipal de Saúde, Walisson Medeiros, destaca a importância da vacina como medida preventiva. “A gripe pode evoluir para quadros graves, principalmente entre crianças pequenas, gestantes e idosos. A vacina é segura, eficaz e segue sendo nossa principal aliada na prevenção. Quanto mais pessoas se vacinam, menor é a sobrecarga sobre os serviços de saúde e mais vidas conseguimos proteger”, pontua.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, também reforça o esforço da gestão municipal para facilitar o acesso da população à vacinação. “Nossas equipes estão mobilizadas, o Vacimóvel está circulando em pontos estratégicos e as unidades de saúde estão preparadas para receber os usuários. Sabemos que a rotina é corrida, mas cuidar da saúde precisa ser prioridade. Contamos com o engajamento dos ipatinguenses para ampliar a cobertura vacinal e proteger a nossa cidade”, destaca.

As UBSs que estarão com salas de vacinação abertas no sábado são: Barra Alegre, Bethânia, Bom Jardim I, Canaã, Caravelas, Cidade Nobre, Esperança I, Iguaçu, Nova Esperança e Vale do Sol. Durante a semana, as unidades dos bairros Iguaçu e Bethânia também oferecem atendimento estendido até as 21h, facilitando o acesso para quem não pode se vacinar em horário comercial.

A vacinação é gratuita e será realizada enquanto durarem os estoques enviados pelo Ministério da Saúde.