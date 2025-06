A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, faz um apelo à população: os estoques de sangue da Agência Transfusional do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) estão em níveis críticos para todos os tipos sanguíneos.

A situação tem preocupado as equipes médicas e assistenciais da unidade, que enfrentam dificuldades para manter o abastecimento necessário. De acordo com a farmacêutica Monise Fonseca, responsável pela Agência Transfusional do HMEM, a baixa nos estoques coloca em risco a realização de cirurgias, atendimentos emergenciais e o tratamento de pacientes que dependem de transfusões regulares.

“Estamos vivendo um momento delicado. Muitos pacientes estão aguardando sangue para dar continuidade aos seus tratamentos, e infelizmente estamos enfrentando escassez. Por isso, fazemos um chamado à solidariedade. Doar sangue é um ato simples, rápido e que pode salvar vidas”, destaca Monise.

TRANSPORTE GRATUITO TODA QUINTA-FEIRA PARA DOAÇÃO NA HEMOMINAS

Como forma de incentivar a participação dos doadores, a Prefeitura de Ipatinga mantém, de forma permanente, um serviço gratuito de transporte até a Fundação Hemominas, em Governador Valadares. A van parte do município todas as quintas-feiras, às 7h, com retorno previsto para 13h30. Os voluntários recebem lanche e almoço custeados pelo município.

Os interessados em participar devem agendar a doação pelo WhatsApp (31) 3828-5637. Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo e pode salvar vidas!

Além da ação semanal, o cadastro de novos doadores pode ser feito diariamente na Agência Transfusional do Hospital Municipal, inclusive aos fins de semana.

REQUISITOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE

– Ter entre 16 e 69 anos (menores com autorização dos responsáveis);

– Pesar mais de 50 kg;

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior;

– Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;

– Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Todos os candidatos passam por triagem médica e exames hematológicos antes da coleta. A doação é segura, voluntária e fundamental para manter o atendimento em saúde no município.