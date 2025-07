MATÉRIA ATUALIZADA – O Ministério da Saúde desabilitou as operações da Central de Regulação das Urgências (CRU) e das Unidades Móveis do SAMU 192 em Ipatinga, através da Portaria nº 7.385, publicada em 1º de julho de 2025. A medida impõe um corte anual de R$ 1,87 milhão nos repasses federais e exige a devolução de recursos já utilizados desde fevereiro.

Clique no link e leia na íntegra a Portaria do MS: Portaria GM-MS 7385 Samu Ipatinga desativado

O impacto financeiro atinge diretamente o sistema de saúde local, que perderá R$ 655.200,00 destinados à Central de Regulação, R$ 600.600,00 da unidade avançada e R$ 614.250,00 referentes às três unidades básicas. Além do corte no orçamento, A Prefeitura de Ipatinga deverá restituir R$ 155.837,50, valor já utilizado nos últimos meses, com as devidas correções previstas em lei.

A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde ficará responsável por supervisionar o processo de devolução dos recursos. Para manter o atendimento à população, a regulação das urgências será transferida para o CONSURGE em Governador Valadares, consórcio que atende a região do Leste de Minas Gerais.

A mudança representa uma reorganização significativa no sistema de atendimento de urgência e emergência da cidade, que precisará se adaptar ao novo modelo de gestão. O corte afeta diretamente os serviços de média e alta complexidade, que anteriormente eram mantidos com esses recursos federais.

A desativação das unidades móveis e da central de regulação marca uma transformação importante no cenário da saúde pública de Ipatinga, exigindo que a administração municipal busque alternativas para manter a qualidade do atendimento à população, mesmo com a redução significativa dos recursos disponíveis.

Em nota distribuída neste final de semana, a prefeitura informa que a integração ao SAMU Regional, em Governador Valadares, representa um avanço na organização dos serviços de urgência, garantindo mais eficiência, resolutividade e cobertura integral para a população de Ipatinga.