De acordo com o Ministério da Saúde e a Federação Brasileira de Gastroenterologia, o aumento no número de casos de pessoas com problemas digestivos está diretamente relacionado ao estilo de vida atual. Hábitos simples, como uma alimentação adequada, sem o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, a prática de atividades físicas, o equilíbrio harmônico da mente, além de cuidados como evitar o tabagismo e o alcoolismo são essenciais para o bem-estar e o bom funcionamento do sistema digestivo.

O Dia Mundial da Saúde Digestiva, celebrado em 29 de maio, vem reforçar a importância da conscientização da população de cuidar do aparelho digestivo, responsável por funções essenciais como absorção de nutrientes, imunidade e produção de substâncias que regulam o humor.

Segundo o médico gastroenterologista, hepatologista e endoscopista da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Rodrigo Lovatti, que também é coordenador do serviço de gastroenterologia e endoscopia do Hospital Márcio Cunha (HMC), problemas como gastrite, refluxo, intolerâncias alimentares e a síndrome do intestino irritável estão entre os mais comuns. Esses distúrbios afetam milhões de brasileiros. “Os problemas digestivos são extremamente comuns. Entre os mais prevalentes, estão a dispepsia funcional, conhecida como gastrite, o refluxo gastroesofágico, as intolerâncias à lactose e à frutose e a síndrome do intestino irritável. Muitas vezes, esses quadros passam despercebidos ou sem o diagnóstico adequado, o que prejudica muito a qualidade de vida das pessoas”, destaca o médico Rodrigo Lovatti.

O médico da FSFX explica que atitudes simples podem fazer grande diferença no dia a dia e melhorar a saúde digestiva. “Mastigar bem os alimentos, comer com calma, evitar refeições muito volumosas, principalmente à noite, reduzir o consumo de açúcar e gordura e praticar atividade física regularmente são hábitos que têm impacto direto na digestão e no conforto abdominal”, orienta.

O especialista também chama atenção para sinais de alerta que não devem ser ignorados. “Perda de peso sem explicação, sangue nas fezes, dificuldade para engolir, dor abdominal persistente e anemia sem causa aparente exigem investigação. Esses sintomas podem indicar doenças mais graves, como inflamações crônicas, câncer gastrointestinal ou doenças autoimunes”, alerta.

Dentro do sistema digestivo, um órgão ganha muito destaque: o intestino. A ciência já comprovou que o ele vai muito além de um órgão digestivo. Ele é considerado por muitos especialistas como o “segundo cérebro” do corpo humano. “Nós podemos dizer que o intestino é um verdadeiro órgão emocional, porque ele abriga o maior número de neurônios fora do cérebro e está profundamente ligado ao eixo intestino-cérebro. Um microbioma intestinal saudável regula não só a digestão, mas também o sistema imune e a produção de neurotransmissores como a serotonina. Para se ter uma ideia, em torno de 80 a 90% de toda a serotonina produzida pelo nosso corpo é produzida no intestino, influenciando diretamente no humor, na ansiedade e na disposição”, completa Rodrigo Lovatti.

Para manter esse sistema funcionando bem, o médico da FSFX recomenda uma rotina equilibrada. “Busque uma alimentação rica em fibras (com frutas, verduras e cereais integrais), com consumo regular de água, evite pular refeições ou comer em excesso, restrinja alimentos ultraprocessados e inclua opções fermentadas, como iogurte natural. Tenha um sono de qualidade, pratique atividade física e, diante de qualquer sintoma persistente, busque ajuda médica”, orienta Lovatti.

Portanto, campanhas de conscientização, como o Dia Mundial da Saúde Digestiva, são fundamentais para ampliar o conhecimento da população sobre doenças inflamatórias intestinais e a doença celíaca, que é uma doença autoimune de intolerância ao glúten. “Essas campanhas são muito importantes, pois visam principalmente educar a população sobre as doenças inflamatórias intestinais e a doença celíaca, além de combater o preconceito e promover o diagnóstico precoce”, pontua o médico da FSFX.

