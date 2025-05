Crianças em tratamento contra o câncer no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, receberam a visita especial de sete pilotos e comissários da Azul. Os tripulantes foram uniformizados e falaram de como é ser piloto e comissário de voo. A ação faz parte do programa Voando Alto, que promove atividades lúdicas, oficinas e momentos de recreação com o objetivo de proporcionar alegria e inspiração durante o tratamento.

A iniciativa conta com a participação voluntária dos Tripulantes da Azul, que compartilham suas experiências pessoais e incentivam os estudos, ajudando a despertar sonhos nas crianças pacientes.

“Essa parceria é muito importante para que a gente tenha um momento de descontração com as crianças. É um momento de brincar, um momento de devolver sorrisos, de contribuir, na verdade, para um ambiente mais leve. Por isso, é um momento muito especial estar junto com os Tripulantes da Azul”, disse Camila Alkmin, coordenadora de enfermagem do Hospital da Baleia.

Criado em 2021, o programa Voando Alto já beneficiou mais de mil crianças e adolescentes em diferentes regiões do país. Em 2024, o projeto firmou nova parceria com o Hospital da Baleia, referência em oncologia pediátrica em Minas Gerais. Desde o início da colaboração, já foram realizadas quatro ações conjuntas, com a participação de 35 voluntários da Tripulação e mais de 100 crianças atendidas.

Um dos momentos marcantes foi a visita ao hangar de manutenção da Azul, localizado na Pampulha, em Belo Horizonte, onde as crianças puderam conhecer de perto as aeronaves e vivenciar uma imersão no mundo da aviação.

Até o fim do ano, estão previstas mais três ações em parceria com o hospital, incluindo uma nova visita ao hangar. A expectativa é seguir promovendo experiências que encantam e inspiram, reafirmando o compromisso da Azul com a transformação social.

SOBRE A AZUL

