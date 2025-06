Uma comitiva de prefeitos da Região Metropolitana do Vale do Aço esteve em Brasília nesta semana para apresentar ao governo federal o projeto de construção de um hospital-dia do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Aço (Consaúde). A proposta, que prevê investimento de cerca de R$ 20 milhões, foi discutida em reunião com os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O encontro contou com a participação de cerca de dez prefeitos e representantes dos 24 municípios que integram o consórcio. Durante a audiência, foi formalmente apresentado o projeto da unidade, já aprovado, que tem como objetivo ampliar a oferta de serviços de saúde especializados na região e reduzir a sobrecarga em hospitais de referência.

A futura unidade será instalada em Santana do Paraíso, em um terreno doado pela prefeitura, localizado no bairro Parque Veneza, às margens da BR-381. A escolha do local levou em consideração sua posição estratégica para facilitar o acesso de pacientes vindos de outras cidades da região.

O hospital-dia será voltado à realização de atendimentos ambulatoriais e cirurgias de pequeno e médio porte, sem necessidade de internação. Entre as especialidades previstas estão oftalmologia, urologia e ginecologia. Segundo o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, a unidade beneficiará, inicialmente, os 24 municípios consorciados, com potencial de expansão para mais de 30 cidades, somando aproximadamente 600 mil habitantes.

“Com esse projeto, vamos ampliar a oferta de serviços de saúde na região e reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes para outros municípios, especialmente para atendimentos de média complexidade”, afirmou Morato.

Ainda não há previsão para o início das obras, pois o repasse de recursos depende de articulação junto ao governo federal. Segundo os prefeitos envolvidos, as tratativas com os ministérios devem continuar nas próximas semanas para viabilizar a liberação do orçamento necessário à execução do projeto.