Ao longo desta semana, os corredores das unidades hospitalares da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) ganham um brilho ainda mais especial. Com homenagens, ações internas e momentos de reflexão, a Instituição celebra a Semana da Enfermagem em alusão ao Dia do Enfermeiro, celebrado no dia 12 de maio, e ao Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, em 20 de maio. Mais do que uma simples comemoração, o momento é marcado pelo reconhecimento àqueles que estão na linha de frente do cuidado: os profissionais de enfermagem.

Para a FSFX, que atua com excelência em saúde, educação e segurança do trabalho, celebrar a enfermagem é reconhecer o coração pulsante da assistência hospitalar. “É muito difícil você falar de saúde sem falar de enfermagem. Para nós da Fundação, que temos a missão de entregar saúde com qualidade e excelência, a enfermagem é um dos pilares mais importantes que temos e, além de representar o maior quantitativo de pessoal, é um dos elos principais da cadeia de saúde”, destaca o diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim.

Presente nas unidades da Fundação — Hospital Márcio Cunha (HMC), Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), Usisaúde, Colégio São Francisco Xavier, VITA e demais braços institucionais — a equipe de enfermagem representa não apenas técnica e conhecimento, mas também acolhimento, empatia e um olhar atento às necessidades de cada paciente.

A cultura da FSFX é baseada na humanização e na busca incessante por um atendimento de qualidade. “Quando você consegue alinhar a boa técnica da enfermagem com qualidade e humanização, você tem um atendimento de excelência. É o que a gente preza e é o que pedimos que as pessoas tenham no seu dia a dia, porque quem está doente precisa mais do que cuidado técnico, precisa de empatia, de carinho”, reforça Ventorim.

Durante toda a semana, os colaboradores da enfermagem participam de uma programação especial, pensada para valorizar, acolher e lembrar a todos da importância que cada enfermeiro, técnico e auxiliar têm no dia a dia da Instituição. Cada palestra, as dinâmicas, os momentos de descontração, de fé e as homenagens visam emocionar e fortalecer os laços de pertencimento entre os profissionais.

Mais do que datas comemorativas, a Semana da Enfermagem na FSFX é um convite à gratidão. “Deixo uma mensagem de muita gratidão pelo trabalho de cada uma das nossas equipes de enfermagem. Esta é uma data especial, é o momento de refletir no quão importante a enfermagem é, e o quanto ela contribui para nossa entrega: um paciente cada vez mais bem atendido e mais satisfeito com a Fundação”, conclui o presidente.

VOZES QUE INSPIRAM

Na rotina intensa dos hospitais e das unidades de saúde da Fundação São Francisco Xavier, algumas histórias se destacam não apenas pela técnica e profissionalismo, mas pela sensibilidade de quem transforma o cuidado em missão.

É o caso de Rosilainy Bueno, técnica de enfermagem do HMC, com quase 22 anos de dedicação à Instituição, sendo 21 deles voltados à Pediatria. Com um brilho no olhar e palavras que transbordam afeto, ela conta o amor pela profissão. “Não fui eu quem escolhi a enfermagem, foi a enfermagem que me escolheu. Eu sempre fui carinhosa com as crianças, com todo mundo. Quando entrei para a área de enfermagem, percebi que era aquilo que eu queria. Eu me doo para os meus pacientes e para os pais. Chego, dou carinho, amor, atenção e respeito. Cuido não só das crianças, mas dos pais também. Gosto de cuidar, amar e respeitar o que faço”, relata emocionada.

Outra profissional que carrega essa missão com orgulho é a enfermeira Helayne Fantoni, que trabalha na Educação Permanente do HMC. Sua atuação vai além do cuidado direto com os pacientes, ela forma, capacita e acompanha o desenvolvimento de outros profissionais de saúde da Instituição. Sua dedicação diária ajuda a manter o padrão de excelência e humanização que são marcas da FSFX. “Escolhi a enfermagem por ser uma profissão de aprendizado contínuo, que me permite cuidar melhor da minha família e oferecer apoio com mais eficiência. Tenho orgulho de ser enfermeira e atuar em uma Instituição que valoriza o atendimento humanizado. Para mim, cuidar vai além da técnica: envolve empatia, respeito e um olhar atento às necessidades emocionais dos pacientes. O que me realiza é saber que posso transformar momentos de vulnerabilidade em esperança e confiança, oferecendo um cuidado integral e humano”, enfatiza.

Exemplos como esses mostram que, por trás de cada atendimento, existe uma voz que inspira, acolhe e transforma. São profissionais que, todos os dias, oferecem mais do que cuidados, eles entregam presença, empatia e humanização.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.200 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG).

As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 2 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.