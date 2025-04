O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora significativa após ser internado em Natal nesta sexta-feira (11), segundo informou o médico Luiz Roberto Fonseca, do Hospital Rio Grande. “O paciente, que deu entrada com queixas de distensão abdominal e dores intensas, encontra-se agora estável e sem dores”.

Bolsonaro foi transferido de helicóptero do Hospital Municipal de Santa Cruz para a capital potiguar, com autorização da governadora Fátima Bezerra. A equipe médica descartou, por enquanto, a necessidade de intervenção cirúrgica, focando na recuperação das funções intestinais do ex-presidente.

O quadro atual tem relação com a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018, que já resultou em cinco cirurgias. “Tudo que acontece do ponto de vista abdominal tem correlação com o passado”, explicou o Dr. Fonseca. Um especialista que acompanha regularmente a saúde de Bolsonaro está se deslocando de São Paulo para avaliar o caso.

A família decidirá sobre uma possível transferência para São Paulo ou Brasília após a conclusão dos exames de imagem. O médico ressaltou que o paciente apresenta condições clínicas para eventual remoção em UTI aérea, caso necessário. Por medidas de segurança, um andar inteiro do hospital foi reservado para o atendimento do ex-presidente.

O incidente forçou o cancelamento da agenda de Bolsonaro pelo interior do Rio Grande do Norte, que incluiria visitas a Acari, Oiticica e Pau dos Ferros. Apoiadores se concentram em frente ao hospital realizando orações pela recuperação do ex-presidente. Um novo boletim médico está previsto para as 17h de hoje.

*Com informações Folha de S.Paulo