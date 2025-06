Com o aumento expressivo da procura por atendimentos médicos em função das doenças respiratórias típicas do período de frio, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, mantém a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Canaã em funcionamento durante os finais de semana e feriados. A medida estratégica tem contribuído diretamente para desafogar as unidades de urgência e emergência, que estão operando acima da capacidade de atendimento.

Atualmente, mais de 60% das ocorrências na UPA e Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) estão relacionadas a sintomas leves, como febre baixa, dor de cabeça, tosse e coriza – quadros que podem ser tratados com segurança nas unidades básicas.

Neste feriado prolongado de Corpus Christi, a UBS do Canaã estará aberta de quinta-feira (19) a domingo (22), das 9h às 17h, em sistema de pronto atendimento para toda a população. Estarão disponíveis consultas médicas, vacinação e dispensação de medicamentos pela farmácia.

A vacinação será realizada em dois turnos: das 9h30 às 12h e das 13h às 16h30.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, reforça que a abertura da unidade em horários alternativos tem mostrado resultados positivos.

“A decisão de manter a UBS do Canaã aberta nos fins de semana e feriados tem sido fundamental para reduzir a pressão sobre os serviços de urgência. Com isso, conseguimos dar um atendimento mais qualificado aos pacientes graves e evitar que quadros leves evoluam por falta de cuidados básicos”, destacou o secretário.

Já o prefeito Gustavo Nunes enfatizou o compromisso da gestão em garantir um atendimento mais eficiente e acessível à população.

“Estamos enfrentando um período de aumento das doenças respiratórias e, com planejamento, conseguimos reorganizar a rede para garantir assistência rápida e próxima da população. A abertura da UBS é uma medida de cuidado e responsabilidade com a saúde dos ipatinguenses”, afirmou o chefe do Executivo.

A Secretaria de Saúde reforça o apelo para que, em caso de sintomas leves, a população procure a UBS do Canaã, evitando deslocamentos desnecessários às unidades de urgências e emergência.