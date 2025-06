Nos dias 11 e 12 de junho, a Usiminas foi anfitriã da 15ª edição do Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos, promovido anualmente pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM). O evento foi realizado no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga/MG, reunindo mais de 700 participantes de todo o país, entre engenheiros, técnicos de segurança, gestores, acadêmicos e especialistas.

A edição deste ano trouxe como tema central “O papel da liderança na transformação da cultura de segurança”, com foco em como os gestores podem ser protagonistas na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e resilientes. A programação contou com minicursos, palestras, painéis e uma feira de exposição com soluções tecnológicas inovadoras para segurança no trabalho.

Para o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, a combinação entre liderança, conhecimento e tecnologia é essencial para uma transformação significativa nos processos industriais. “Estamos em 2025, já um quarto do século 21. A liderança sempre fez a diferença ao longo da história. Mas hoje, mais do que nunca, ela precisa caminhar junto da tecnologia e do desejo constante de aprender. Temos uma oportunidade única de promover uma verdadeira transformação na forma como cuidamos da saúde e da segurança de nossos profissionais. Cada um de nós deve buscar o melhor conhecimento e utilizar as ferramentas disponíveis para garantir processos seguros e sustentáveis”, destacou durante a abertura do evento.

Entre os destaques da programação, o vice-presidente de Operações da Usiminas, Célio Alves, ministrou a palestra “Uma liderança presente e inspiradora é a chave para transformar a cultura de segurança”. Ele reforçou o papel essencial da liderança nesse processo. “Quando ouvimos alguém dizer ‘isso aqui sempre foi assim’, é um sinal de alerta. Significa que temos uma oportunidade de fazer melhor, de revisitar processos e ambientes. Segurança não se sustenta sozinha, ela depende de um sistema integrado que envolve estabilidade, organização, excelência operacional e ambientes adequados. Ser um líder transformador exige presença, escuta ativa e ação contínua contra qualquer tipo de exposição ao risco”, afirmou.

O evento também contou com a participação de outros gestores e colaboradores da Usiminas.

TECNOLOGIA EM FOCO NO ESTANDE DA USIMINAS

Durante o evento, a Usiminas apresentou, em seu estande, tecnologias voltadas à prevenção de acidentes. Um dos destaques foi o sistema de Analytics com detecção de movimento, capaz de acionar alarmes ou desligar máquinas automaticamente ao identificar movimentações em áreas restritas. Outra tecnologia foi a pulseira de monitoramento de fadiga, que monitora os sinais vitais e a condição de alerta dos operadores de ponte rolante. Também foram apresentados detectores inteligentes de gases, que permitem rastrear pessoas em áreas operacionais monitoradas em tempo real por uma central de segurança.