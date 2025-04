O Hospital Márcio Cunha (HMC) acaba de alcançar mais uma importante conquista no cenário da saúde brasileira. Por mais um ano, a sua UTI Coronariana é a única de Minas Gerais a ser reconhecida com o selo Top Performer, conferido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e EpimedSolutions. Além disso, a UTI Geral também obteve a mesma certificação, consolidando a excelência da Instituição no atendimento a pacientes críticos.

Este prestigiado reconhecimento, dado na edição de 2025 da certificação anual, destaca as Unidades de Terapia Intensiva de maior desempenho do país, e só é concedido aos hospitais que se destacam pela segurança do paciente, gestão eficiente e alta qualidade assistencial. No total, 304 hospitais brasileiros foram contemplados com os selos Top Performer e Eficiente, sendo que, entre eles, o Hospital Márcio Cunha se sobressai pela sua dedicação à medicina intensiva de ponta.

A avaliação realizada pela AMIB e EpimedSolutions envolveu 800 hospitais monitorados durante o ano de 2024, incluindo 352 unidades públicas e 448 privadas. Ao todo, mais de 20 mil leitos de UTI foram avaliados. Para conquistar o selo Top Performer, os hospitais precisam demonstrar não apenas um alto nível de eficiência no uso de recursos, mas também uma performance clínica destacada, em especial nas UTI’s que atendem pacientes em condições críticas.

O sucesso do Hospital Márcio Cunha é reflexo da expertise do hospital, que conta com um corpo clínico altamente qualificado e tecnologia de ponta. A instituição é reconhecida por sua gestão eficiente e pela aplicação de protocolos rigorosos de segurança, além de investir constantemente em inovação para proporcionar o melhor atendimento aos seus pacientes.

A equipe de profissionais que integra o HMC é essencial para alcançar os resultados de excelência exigidos pela certificação. Com um trabalho conjunto entre médicos, enfermeiros e outros especialistas, o Hospital Márcio Cunha vem se destacando como uma referência em cuidados intensivos, superando grandes hospitais do estado e do país.

Eduardo Blanski, diretor de Negócios do Hospital Márcio Cunha, expressou sua satisfação com essa importante conquista. “A certificação Top Performer representa a confirmação de um trabalho árduo e comprometido com a saúde e o bem-estar dos nossos pacientes. Estar entre os hospitais mais bem avaliados do país, com duas UTI’s certificadas, é um reflexo direto da dedicação de toda a nossa equipe e da nossa busca incessante por excelência. Esse selo é uma motivação a mais para continuarmos a investir em tecnologia, em capacitação profissional e na qualidade de nossos serviços, sempre com o objetivo de salvar vidas e proporcionar um atendimento humanizado e seguro. Estamos muito orgulhosos dessa conquista e prontos para seguir em frente, sempre aprimorando nossos processos e superando as expectativas dos nossos pacientes”, destaca Blanski.

A conquista do selo Top Performer para a UTI Coronariana e a UTI Geral do Hospital Márcio Cunha solidifica ainda mais a credibilidade da instituição, que se reafirma como um dos hospitais mais qualificados no atendimento a pacientes críticos em Minas Gerais e no Brasil. Com um compromisso firme com a qualidade, segurança e inovação, o HMC continua a ser uma referência no setor de saúde, garantindo os melhores cuidados para seus pacientes e alcançando os mais altos padrões em medicina intensiva.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade completando 60 anos de atuação em 2025. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 500 médicos em 58 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. No último ano, foram cerca de 5.200 partos realizados no HMC, cerca de 36 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 44 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 18 mil sessões de radioterapia e cerca de 33 mil sessões de quimioterapia.

O HMC foi o primeiro hospital do país a ser acreditado em nível de excelência (ONA III), pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Além disso, está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil, sendo o 6º em Minas Gerais e 27º melhor do país.