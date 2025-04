O tráfego de veículos está temporariamente suspenso em toda a extensão da avenida Roberto Burle Marx, que margeia o Parque Ipanema, em Ipatinga, desde essa segunda-feira (21). A interdição foi determinada pela Prefeitura Municipal para viabilizar a montagem da infraestrutura das comemorações pelos 61 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

As festividades terão início no próximo sábado (26) e seguirão até terça-feira (29), data oficial do aniversário do município. A programação inclui atrações culturais, musicais e atividades abertas ao público no entorno do principal parque urbano da cidade.

Durante o período de interdição, a administração municipal orienta os frequentadores do Parque Ipanema a redobrar a atenção à sinalização e utilizar alternativas de estacionamento em vias permitidas dos bairros vizinhos, como Novo Cruzeiro, Iguaçu e Jardim Panorama.

A previsão é de que o trânsito na avenida Burle Marx seja liberado na segunda-feira, 5 de maio, após a conclusão do desmonte da estrutura montada para o evento.

A prefeitura reforça que a medida é temporária e visa garantir a segurança da população e a organização das festividades comemorativas.