Uma onda de furtos de cabos elétricos tem causado transtornos e prejuízos aos moradores de Ipatinga, na Região Metropolitana do Vale do Aço, em Minas Gerais. Os criminosos cortam as ligações de energia dos imóveis na tentativa de roubar a fiação, deixando diversos imóveis às escuras e causando danos aos equipamentos eletrônicos.

Os bairros mais afetados são Veneza, Iguaçu e Cidade Nobre, áreas com grande concentração populacional e perfil misto entre residências e comércio. Um caso recente aconteceu em um condomínio na Rua Osvaldo Cruz, no Cidade Nobre, onde os moradores enfrentaram um final de semana sem energia elétrica e água após uma tentativa de furto.

Segundo o síndico Rodrigo Pereira, o prédio tem sido alvo constante de criminosos nos últimos 12 meses. “Mesmo com investimentos em segurança, como cerca elétrica, trava eletrônica e alarmes, continuamos sofrendo com os furtos”, relata. Na última tentativa, os bandidos danificaram a fiação que liga o prédio à rede da Cemig, causando a queima de eletrodomésticos e da bomba d’água do condomínio.

A situação tem gerado um clima de insegurança entre os moradores, que se sentem vulneráveis mesmo após implementar medidas de proteção. Os prejuízos vão além dos cabos furtados, incluindo danos a equipamentos e gastos com reparos nas instalações elétricas.

A polícia enfrenta dificuldades para combater esse tipo específico de crime, que geralmente ocorre durante a madrugada. A corporação recomenda que os moradores reforcem a iluminação externa dos imóveis e instalem sistemas de videomonitoramento para auxiliar nas investigações.