A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um aumento de 20,9% nas autuações de motoristas que dirigiam sob influência de álcool, substância psicoativa ou que se recusaram a realizar o teste do bafômetro em 2024. Os dados foram comparados ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com a PRF, foram emitidas 6.540 autuações neste ano, contra 5.408 registradas em 2023. A BR-381, conhecida como “rodovia da morte”, lidera o ranking com 829 autuações, seguida da BR-040, que contabilizou 690 infrações.

Os dias de semana com maior incidência de autuações foram os finais de semana, com os domingos registrando 2.084 multas e os sábados, 1.866. A PRF reforça que conduzir veículo sob efeito de álcool ou drogas, assim como a recusa ao teste do bafômetro, são infrações gravíssimas, sujeitas a multa de R$ 2.934,70 e suspensão da carteira de habilitação por 12 meses. Em caso de reincidência no período de um ano, o valor da multa é dobrado.

Além das infrações administrativas, 178 motoristas foram presos por embriaguez ao volante em rodovias federais ao longo de 2024, um aumento em relação aos 157 condutores detidos no ano passado. A PRF mantém a fiscalização intensificada para coibir a prática e reduzir os riscos de acidentes graves nas estradas do país.

